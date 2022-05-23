强劲旗舰“芯”王牌操作快人一步：OPPO Reno8 Pro首发新一代骁龙7 Gen1移动平台

作者：毛毛

【天极网手机频道】在手机行业愈发“内卷”的大环境下，如何为挑剔的用户带来一款既有性能、又兼顾颜值的产品，就成为厂商最关注的问题。OPPO在5月23日推出Reno8系列，其中Reno8 Pro首发新一代骁龙7 Gen1移动平台，引起了大家的热议。

对于全面升级的Reno8系列，旗舰级体验自然不可或缺。据了解，Reno8 Pro首发搭载的骁龙7 Gen1移动平台采用4nm先进制程，旗舰级架构让性能和流畅度再度升级，旗舰同款 ISP，释放更多影像创造力;还有先进的ARM V9架构，性能和安全都再度进化。配合最高12GB的运行内存和256GB UFS2.1闪存，带来全面的使用体验。

另外，OPPO Reno8 Pro配备120Hz高刷新率屏幕，带来丝滑流畅的视觉体验，依托极限稳帧技术，游戏过程中没有出现帧率大幅度跳动，玩家可以享受到更流畅的画面。同时，为了保证持续的输出，OPPO还为手机内置了3D恒冷中央散热系统，由中央导热结构、超密度石墨片、超导真空VC液冷散热组成的散热系统，手机在游戏过程中不发热、不降频，让Reno8系列成为无往不利的电竞利器。

当移动传感器的尺寸趋近极限，计算能力越来越成为主导手机影像的关键。Reno8 Pro+及 Reno8 Pro上搭载了OPPO首颗自研影像专用NPU芯片马里亚纳® MariSilicon X，与手机SoC的组合，配合OPPO定制传感器以及人像算法矩阵，共同构成了Reno8 Pro和Reno8 Pro+的双芯人像摄影系统。

其他方面，Reno8系列从不同情绪中获得色彩灵感，打造出6款特调Reno色，包括逍遥青、漫游灰、暗涌黑、微醺、邂逅蓝和夜游黑，融汇纯色与渐变，用情绪造就独属于Reno8系列的全新视觉体验。OPPO Reno8系列还采用Find系列同款热煅工艺，历经800度高温与8道抛光程序，锻造出通透的镜面质感。

目前新机已经开通预售通道，售价方面，OPPO Reno8系列共有三款产品、七种配色，其中Reno8 Pro+配备逍遥青、漫游灰、暗涌黑;Reno8 Pro配备微醺、邂逅蓝、夜游黑;Reno8配备微醺、晴空蓝、夜游黑三个颜色。

OPPO Reno8 Pro+的售价是8GB+256GB版本3699元，12GB+256GB版本3999元。

OPPO Reno8 Pro的售价是8GB+128GB版本售价2999元，8GB+256GB版本售价3199元，12GB+256GB版本售价3499元。

OPPO Reno8的售价是8GB+128GB版本售价2499元，8GB+256GB版本售价2699元，12GB+256GB版本售价2999元。

即日起接受预订，Reno8&Reno8 Pro+将于6月1日上午10:00在OPPO商城以及京东、天猫、苏宁易购、抖音等线上渠道全面开售;Reno8 Pro将于6月11日上午10:00在OPPO商城以及京东、天猫、苏宁易购、抖音等线上渠道全面开售。同时，OPPO体验店、三大运营商合作厅、苏宁、国美、迪信通、顺电等线下卖场会同步开售。6月30日前购买新品，还可享受屏碎保“买一送一”福利，想要了解更多商品优惠信息，可以关注OPPO官网。有兴趣的用户不妨前来官网了解一下。