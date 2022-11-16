超值实力新品OPPO A1 Pro亮相：搭载1亿高像素、超窄双曲屏

【天极网手机频道】11月16日，OPPO正式发布超值实力新品OPPO A1 Pro。全新升级的A1 Pro兼具设计美感和实用性能，搭载120Hz超视野护眼曲屏和1亿像素高清主摄，刷新同档位设计、屏幕、影像和体验新高度。

OPPO A1 Pro正式发布，搭载1亿高像素主摄与超窄双曲面屏幕

截至目前，OPPO A系列全球智能手机销量已达5.5亿。OPPO A系列坚持以“有美感”和“超实用”为核心，持续为用户带来好看又好用的优质产品。未来A系列的A和Ax将会继续专注打磨流畅和续航，而A Pro则会在影像和潮流科技上有更多的尝试。

OPPO A智能手机全球销量已达5.5亿

灵动秘境双环设计，简洁的秩序之美

OPPO A1 Pro整机薄至7.7mm，重量仅有171g，手感轻盈舒适。以自然中的水元素为灵感，A1 Pro带来全新灵动秘境双环设计，希望带给用户更温柔的陪伴。后置摄像头和闪光灯在双环中一字排列，呈现简洁的秩序之美，摄像头下方采用竖向拼纹设计，彰显灵动。

OPPO A1 Pro手感轻盈

OPPO A1 Pro采用了领先的流光晶钻工艺，上百万颗闪光晶钻随光而动，光彩耀目，并提供三款取自大自然的配色：朝雨蓝还原了雨滴从天空缓缓滑落的瞬间，晨曦金展现阳光闪烁的动态之美，月海黑则描绘出夜晚月光在海面上的倒影。

OPPO A1 Pro全新灵动秘境双环设计

120Hz超视野曲屏，好显示更护眼

OPPO A1 Pro提供好看、耐看的屏幕使用体验，刷新同档位产品屏幕表现新高度。A1 Pro采用了十亿色OLED曲屏，率先搭载2160Hz高频PWM调光，有效降低可见频闪对敏感人群的视觉疲劳风险，并解决了其他调光方式在低亮度下的画面杂色问题。OPPO A1 Pro还实现了硬件级低蓝光护眼，从光源处大幅降低有害蓝光。再加上全天候的护眼模式，不管白天还是晚上，A1 Pro都能全方位呵护用眼健康。在国家眼科诊断与治疗工程技术研究中心的眼健康安全评估测试中，A1 Pro的护眼模式获得全五星成绩。

国家眼科诊断与治疗工程技术研究中心的眼健康安全评估报告

A1 Pro的屏幕还具备出色显示效果，覆盖100% DCI-P3电影级广色域的十亿色OLED显示屏，色彩细腻，媲美电影标准;120Hz流畅高刷新率与最高1000Hz瞬时采样率，提供绝佳观看体验，更满足酣畅游戏的触控需求。A1 Pro还拥有2.32mm极窄下边框，屏占比高达93%，屏幕观看体验极具沉浸感。

OPPO A1 Pro搭载120Hz超视野护眼曲屏

1亿高像素极清画质，记录精彩瞬间

OPPO A1 Pro搭载一枚1亿像素大底主摄，轻松记录丰富画面细节。在低光环境下，A1 Pro支持9合1像素融合技术，能输出等效1.92微米大像素的清晰照片，即使在夜间仍可捕捉精彩瞬间。

OPPO A1 Pro搭载前后双人像镜头，结合人脸超分算法，可在提升人脸清晰度的同时保持自然真实感;AI焕彩美颜，使用户可以自由调节美颜风格;行业独家AI去瑕疵算法，拍照时可以只针对皮肤瑕疵进行修复，让人像拍摄更加随心所动。

OPPO A1 Pro可拍摄超清自然人像

大运存和67W超级闪充，性能出色体验畅快

OPPO A1 Pro采用高通骁龙八核处理器，拥有6nm先进制程工艺，主频最高2.2GHz，性能出色。A1 Pro还搭载了全新的ColorOS 13系统，其超算平台的应用预加载与内存优化机制，可以实现应用快速启动，重负载场景下多应用切换也不卡顿。A1 Pro提供 8GB+128GB|8GB+256GB|12GB+256GB的大存储组合，再加上RAM+内存拓展技术，可以最高支持等效20GB的流畅运存体验，应用多开仍流畅如一，后台应用保活数最高可达26个。

OPPO A1 Pro配备长寿版67W超级闪充与4800mAh高耐久电池，30分钟可从1%充至80%，畅快使用，电量无忧。OPPO独家的智能电池健康引擎，通过定制电池管理芯片、智能电池健康算法与仿生修复电解液技术，使电池寿命2倍于行业标准：一天一充使用4年后，电池最大容量依然可保持80%以上。此外，A1 Pro还提供全场景智能NFC、200%超级音量双扬声器、屏下指纹等多项实用功能。

OPPO A1 Pro搭载长寿版67W超级闪充

5A钻石品质，可靠更安心

OPPO A1 Pro拥有持久可信赖的5A钻石品质。OPPO以顶级标准进行原料优选，A1 Pro还参与到这块行业顶级屏幕的联合研发;在智能制造上，A1 Pro的关键工序实现100%智能自动化，带来发丝级制造精度。A1 Pro还有超过十万次测试的严苛品控、36个月流畅护航，并能享受近千家OPPO服务体验中心的快捷贴心服务。

OPPO A1 Pro拥有5A级钻石工艺

价格与开售时间

OPPO A1 Pro共提供三种存储组合，其中8GB+128GB版本售价1799元，8GB+256GB版本售价1999元，12GB+256GB版本售价2299元。OPPO A1 Pro现已全面开启预订，并将于11月25日在OPPO商城、各大电商平台、OPPO体验店及授权零售门店等线上线下渠道正式开售。