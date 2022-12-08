22年第三季度全球智能手机产量下降11%，明年或迎最佳换机潮

【天极网手机频道】12月8日消息，根据市场调研机构Trendforce发布的对全球智能手机市场的最新研究报告显示，2022年第三季度手机产量出现下降。在7月至9月期间，全球手机产量约为2.89亿部，季度同比下降0.9%，年同比下降11%。需求“极其疲软”让手机公司优先考虑消化库存而不是发售新设备，同时由于强大的全球经济逆风而保持如此的低产量。

这当中，三星以6420万部的设备产量保持了其头号制造商的地位，比上一季度略微增长了3.9%。这家韩国制造商正在缩减生产规模，以推动其已经生产的设备，并可能在未来三个月后报告产量下降。

苹果录得5080万，市场份额为17.6%。根据TrendForce的数据，这也是苹果公司表现最强劲的阶段，因为该公司正在加大生产力度，以便在假日期间及时推出新的iPhone手机。第四季度的预期是每四部新出厂的智能手机中就有一部是iPhone。

前五名的其余部分由小米(包括红米、Poco和黑鲨子品牌)占据第三，OPPO(包括Realme和OnePlus)占据第四，vivo(加上iQOO)占据第五。Trendforce指出，中国公司正朝着减少美国技术的方向发展，vivo研发了自己的ISP，小米自研充电芯片，Oppo则设计了MariSilicon X NPU。

而据数据公司IDC发布的最新数据显示，全球智能手机市场的复苏周期将更为漫长，预计2022年出货量将下降9.1%，并且较此前的预测下降2.6%，这意味着全球智能手机出货量水平还将倒退。且2023年上半年全球智能手机市场仍将面临挑战。

实际上，手机产量出现下滑并不是最近几个季度才刚刚发生的。在最近两年，不少手机厂商试图通过推出折叠屏手机、和提高中底端手机竞争力来缓解压力，根据第三季度的数据看，表现得并不太理想。

从消费者的角度出发，接下来的一到两年，或许是购机换机最合适的窗口，从目前各家的策略来看，旗舰系列机型中的中杯(入门旗舰)或许将会比以往的同等款式提升幅度更大，价格也不会提高太多，甚至是保持去年的价格。而大杯和超大杯则继续陪跑，由中杯机型带量。