OPPO Reno 10倍变焦版明天正式发售：最高支持60倍数码变焦

作者：千年

【天极网手机频道】OPPO Reno发布的时候，共发布了两个版本，除了已经上市的标准版，还有Reno 10倍变焦版，这也是更多用户期待的版本，因为它拥有最高60倍数码变焦功能。现在，这款Reno 10倍变焦版即将于明天正式发售。

OPPO Reno

根据官方给出的价格，OPPO Reno 10倍变焦版6GB+128GB版售价3999元，6GB+256GB版售价4499元，8GB+256GB版售价4799元。

这部手机最大的亮点之一是支持10倍混合光学变焦，同时支持最高60倍的数码变焦功能，这也是全球首款支持10倍混合光学变焦的骁龙855旗舰，也是全球首款支持60倍数码变焦的智能手机。

OPPO Reno 10倍变焦版

根据官方介绍，OPPO Reno 10倍变焦版采用4800万主摄+1300万潜望式长焦镜头+800万超广角镜头组合，三枚摄像头接棒式实现16-160mm全焦段覆盖，同时支持双OIS光学防抖，智能感知抖动并校正，拍远处也非常清晰。正是因为有强大的硬件参数，才有了OPPO Reno 10倍变焦版超强的变焦功能。

OPPO Reno 10倍变焦版

核心配置上，OPPO Reno 10倍变焦版采用6.6英寸2340×1080显示屏，搭载高通骁龙855旗舰平台，前置1600万像素，电池容量为4065mAh，支持VOOC 3.0闪充。

此外，OPPO Reno 10倍变焦版采用导热凝胶、三层石墨、铜管液冷三重散热技术，有效控制手机温度，铜管液冷散热技术在相同情况下温升可最多降低13%。