V-Voice计划正式开启：vivo举办首场V粉见面会暨X系列共创专场活动

作者：云隐

【天极网手机频道】在移动互联网的影响下，新一代的消费者与品牌之间的联系，已不再是单向性的理念灌输，更多的是长期的平等沟通，进而逐步在消费者心中树立起品牌的形象，发挥出品牌独有的影响力。但品牌想要打破圈层，与消费者精准对话，难度无疑是巨大的，需要品牌深入到群众中去，与用户保持常态化的沟通与互动，将其反馈建议重新应用于自身的产品，才能形成良性的循环。

近期，vivo开启了“以用户为原点，与用户共创”的V-Voice计划，旨在通过线上的V粉茶话会与线下的V粉见面会两种形式，倾听用户真实的声音，从而与用户共创更好的产品。5月28日，首场V粉见面会暨X系列共创专场空降深圳，吸引了众多深圳V粉前去交流互动。

据了解，首次亮相的V粉见面会通过“真心话擂台”、“产品共创圈”、“V粉面对面”三个环节与现场粉丝进行互动。X系列产品经理及工程师走出办公室和实验室，亲临活动现场分享产品研发故事、设计理念，与X系列用户展开了一场近距离的深度交流。

一方面，在“真心话擂台”环节，vivo X Fold&Note产品经理安雨婷分享了vivo X Fold艰难的探索过程，生动地向粉丝们讲述了这款产品经历的“折痕消失术”和“实验室大逃杀”双重考验，并通过快问快答的形式为粉丝们进行了产品答疑。

另一方面，vivo X80系列产品经理赵创则在现场为粉丝们展示了vivo X80微光手机“夜视仪”的成像效果，并分享了vivo X80系列“发掘有价值场景，把体验做到极致，以此来服务用户“的产品心得。值得一提的是，他还举例分享了在密室逃脱、野外探险等场景下使用“夜视仪”功能的优势，让用户切实看到vivo X80系列的更多可能性。

当然，分享只是抛砖引玉，更重要的是源于用户的反馈与建议。在“产品共创圈”环节，产品经理发起了“未来X系列，你希望有的配置”话题，让现场的V粉带入到产品经理角色中，分组讨论并挑选一个影像或性能相关的配置，由组长作为代表从体验及竞争维度进行汇报。现场V粉的积极性相当高，不仅让产品经理和工程师了解到用户的真实需求，帮助在后续产品研发中提升用户体验，也让用户真正地参与到产品的建设中，实现产品创新与用户声音的良性循环。

我们深知，vivo一直以来都是一个坚持用户导向、追求极致的品牌，这从近年来不断推出的优良产品便可见一斑。例如：在vivo X系列方面，无论是2021年上半年推出vivo X60 Pro+，还是下半年搭载vivo首款自研专业影像芯片vivo V1的vivo X70系列，vivo单单在影像方面的表现就获得了媒体与用户的一致好评，这足以表明vivo对于产品的极致追求。

vivo的V-Voice计划，真正让用户走到了台前，拉近了品牌与用户之间的距离，全方位地参与到产品和品牌的建设中去，最终共同创造出更好的产品，回馈于用户。笔者以为，vivo此举彰显着品牌极大的魄力，但却也是一次实现双向赋能的机遇。正如vivo 粉丝负责人吴坚锐所言那般：“V粉不仅仅是朋友，更是vivo的家人。搭建用户与品牌沟通的桥梁，满足粉丝的需求，粉丝的支持与鼓励是我们不断前行的动力”相信在不久的未来，vivo会继续关注用户体验，倾听用户心声，解决用户痛点，设计出更多令人心动的产品。