疑似荣耀70系列新机入网，支持66W快充

作者：毛毛

【天极网手机频道】根据荣耀手机产品的发布时间来看，基本是半年推出系列新品。眼看即将到6月，荣耀70系列大概也在安排的路上了。巧的是，荣耀一款型号为FNE-AN00 的新机入网工信部，从入网信息可以看出，这款荣耀新机将支持最高11VDC×6A的快充规格，即66W快充适配器，将有荣耀自家工厂与长沙比亚迪共同制造。虽然入网信息并没有告知新机型号，但根据时间线来看，荣耀70系列的可能性很大。

关于荣耀70系列其实网上也有曝光其配置信息，包括新机将会搭载高通骁龙7Gen1芯片。关于这颗芯片，也有数码博主爆料表示骁龙7 Gen1是高通旗下第二款基于三星4nm工艺制程打造的芯片，并且将会在这个月发布。据悉，骁龙7 Gen1由4颗大核和4颗小核组成，大核为ARM Cortex A710，CPU主频为2361MHz，小核为ARM Cortex A510，CPU主频为1804MHz，GPU为Adreno 662。对比骁龙8 Gen1，骁龙7 Gen1没有了超大核Cortex X2，大核主频也有所降低，这是一颗定位中端的低功耗芯片。跑分方面，骁龙7 Gen1单核成绩为712，多核成绩为2385，与高通骁龙778G跑分相差不大。如果真如网上所爆料一般，荣耀70系列将搭载骁龙7Gen1芯片的话，确实是挺值得期待的。另外，荣耀70标配了荣耀首发的1920Hz高频PWM调光技术，搭载66W快充+4800mAh电池。

至于荣耀70 Pro，预计会采用联发科天玑8100芯片，同样采用京东方类钻排屏幕，LTPO材质，支持1-120Hz自适应刷新率，充电方面则与荣耀70保持一致。荣耀70系列还有一款70 Pro+版本，这款机型将会搭载联发科天玑9000处理器。

如果真的是荣耀70系列新机的话，那么距离官宣和发布也不远了，大家可以期待一下。