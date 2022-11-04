骁龙8 Gen 2旗舰蓄势待发，vivo X90 Pro领衔，性能让人惊喜！

【天极网手机频道】很早以前高通就确认将会在11月14日至17日期间举行高通骁龙峰会，到时候就会发布全新一代骁龙8 Gen 2期间芯片。随着芯片的发布，将有多家厂商会立刻跟进发布搭载该芯片的旗舰机型，目前这些机型已经研发完毕。

据知名博主爆料，小米13系列两款机型和vivo X90 Pro +已经通过了工信部入网审核，三证齐全，骁龙8 Gen2旗舰蓄势待发，新机亮点包括极窄边框国产高频调光柔性屏、2K E6窄边框曲屏、IMX989 超级大底、64Mp高素质潜望超长焦、120W+50W大电池方案。

该博主此前就表示，小米13系列在边框上会带给用户巨大的惊喜，随后更是进一步表示“破纪录的下巴”，并且当有网友提问是“破所有手机记录还是小米记录”时，该博主进一步回复称：是破所有手机的记录，这也就意味着，该机的下巴将达到前所未有的宽度，也就预示着该机的屏占比以及视觉效果将无比惊艳。

小米13系列此次至少将提供小米13和小米13 Pro两个版本，其中小米13 Pro的摄像头跟小米12S Ultra一致，将搭载的是1英寸超大底的索尼IMX989，相比前作小米12 Pro的索尼IMX707，感光面积提升72%，感光能力提升76%，同时拍照速度提升 32.5%，启动速度提升11%，在影像方面有“脱胎换骨”般的大提升。当然，随后vivo X90 Pro +和OPPO+Find X6 Pro也将采用该传感器。

此外vivo X90系列手机预计在今年12月份发布，并且X90系列手机拥有搭载高通骁龙8 Gen 2处理器的vivo X90 Pro +版超大杯机型。影像方面，vivo X90 Pro+旗舰手机将搭载1英寸超级大底 + 高素质新长焦方案。同时，新长焦是潜望式长焦，并且vivo X90系列手机没有小屏版本。

有消息称，vivo X90 系列正在纠结是升级为120W快充还是普及80W有线+50W无线的充电方案。作为参考，vivo X80标准版采用了4500mAh电池+80W有线快充方案，不支持无线充电。vivo X80 Pro内置 4700mAh电池，支持80W有线快充+50W无线快充。

有关骁龙8 Gen 2方面，在经历过骁龙888以及骁龙8的火龙之后，这次高通全面转向台积电被用户寄予厚望。隔壁联发科最新的天玑9200在性能方面被曝出GPU甚至超越A16，这就让骁龙8 Gen 2的压力非常大，相信这次的新机会在性能上带来十分亮眼的表现。

而在高通正式发布骁龙8 Gen 2之后，除去小米13系列以及vivo X90系列新机之外，包括三星、一加等新机也已经蓄势待发 ，不过后续机型将不会立刻发售，比如三星就会在明年初才正式发布，拥有更长调校时间不知能否带来更高的性能表现。