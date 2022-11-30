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谷歌Pixel 7a渲染图曝光：延续Pixel 7设计，屏幕边框更宽

2022-11-30 17:05:39 作者：景博健

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  【天极网手机频道】在今年10月初的时候，谷歌召开了新品发布会，带来了全新的Pixel 7系列的两款产品，它们都搭载了谷歌自研的Tensor G2处理器，影像上有小幅，并且带来了一些新功能。而在最近该系列中另外一款廉价产品Pixel 7a的渲染图被曝了出来。

  其背面采用了Pixel 7一样的独特设计，正面同样是中置打孔屏幕，但左右边框和下巴都要更宽一些。它预计会配备一块FHD+分辨率的屏幕，支持90Hz刷新率。Pixel 7a的机身尺寸为152.4×72.9×9.0mm，与前代Pixel 6a的152.2×71.8×8.9mm只有非常细微的差别，除了渲染图的白色外，预计它还会有深灰色的版本可选。

  其它配置方面，Pixel 7a的主摄可能为索尼IMX 787，尽管不如另外两款上的三星GN1，但对比前代上已经用了多年的IMX 363，那还是有着非常大的提升的，它有着1/1.7的底，单像素尺寸0.8μm，四合一像素尺寸1.6μm，加上谷歌多年深耕的计算摄影，成像水准应该还是会有明显提升的。而另外一颗超广角则是IMX 712，具体参数尚不清楚。另外，这款产品也将支持无线充电，但功率仅为5W。

  按照以往的套路，这款Pixel 7a预计会在明年上半年的开发者大会上推出，对比之前的6a升级还是不小的，处理器应该也会用上最新自研的Tensor G2，尽管它的性能只有其它厂商中高端级别的水准，价格估计还是449美元(约合人民币3200元)。

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