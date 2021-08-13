七夕浪漫礼遇：用vivo S10 Pro正确打开七夕节

作者：毛毛

【天极网手机频道】七夕今宵看碧霄，牵牛织女渡河桥。又是一年七夕佳节，不少男生肯定苦于挑选礼物，毕竟对于他们来说，挑选礼物的过程实在是太纠结了，生怕买不好女朋友会不喜欢。除了挑选礼物，情侣们肯定还会有传统的节目，例如去游乐园，这自然少不了用手机拍照，记录七夕情人节的难忘时刻。

vivo S10 Pro作为一款“自拍神器”，尤其注重人像拍摄，前置采用的4400万像素AF超清主摄+800万像素超广角镜头的组合，即便是昏暗的场景下，通过屏幕顶端缝隙隐藏两颗LED柔光灯，也能清晰的延续这份美好时刻。

在系统识别到暗光环境时，柔光环与柔光灯会同时自动开启，还可以与屏幕柔光环配合，这样的“补光”组合即便是在光线不足的环境中自拍，也会最大程度上提升光亮程度，尤其在发丝、眼睛光亮、脸部亮度等细节上表现明显。所以即便是约会得再晚，环境再暗，vivo S10 Pro都能给你一组干净又明亮的夜景人像大片。

照片拍完之后，vivo S10 Pro还内置了夜景人像一键修复功能，能对环境光源进行进一步的优化。而且还能优化样张画面的颜色、曝光与对比度等，一键修图，省去了第三方美化软件一一修复的步骤。

除了有“打光板”的功能，vivo S10 Pro还支持美颜。因为外表焦虑而诞生的美颜技术，已经越来越让不少人的专属特质淹没在重度磨皮、高级滤镜之中，重回自然美成为了新的审美潮流。对于年轻用户而言，即使在素颜的状态下也想拍出拥有精致却又自然的“原生”照。

vivo S10 Pro新增的“自然人像”为拥有多元化审美趋势的用户带来自然且自信的自拍表现，不再为磨皮而磨皮，而是采用了“粉底级”的遮瑕技术，既保留了图像清晰质感，还能保留人像肌肤纹路以及脸部原生特征，皮肤通透清爽的同时更加自然；更值得表扬的是，vivo S10 Pro还支持美妆功能，一键上妆省去了大部分时间。

除了人像自拍，vivo S10 Pro独有的外观设计工艺也是一个吸引女神的特性。vivo S10 Pro绮光焕彩配色继承了vivo S系列的多色渐变风格，通过蓝色、粉色和橙色的渐变交融，灵动不失时尚，无论是色彩表现力还是颜色的流动性，都迎合了当下年轻人的审美潮流，尤其是加入了全新的光致变色工艺，当手机背板遇到紫外线时会立即变色，变色的深浅随着紫外线的强度变化;当停止光线照射时，手机颜色会逐渐恢复至原始状态。

用手机向女神表白，别出心裁又浪漫，高颜值加自拍神器，vivo S10 Pro无疑是今年七夕最佳好礼。