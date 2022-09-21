vivo X Fold+官宣9月26日正式发布，堆料最猛折叠屏手机！

作者：骷

【天极网手机频道】今日，vivo官方宣布将于9月26日正式召开新品发布会，届时将带来号称国产最强折叠屏的vivo X Fold+ 折叠屏手机，同时这次预告也重在体现那句“一个有力的‘+’号，意味着强者将用更强的方式进化”。

之前，这款机型就已经现身工信部曝光了“身份证照片”，后来vivo的副总裁也证实将会推出这款新机。从预告的照片来看，外观与前代vivo X Fold 基本相同，拥有蓝色以及红色两种配色，并且在影像系统上选择和蔡司进行联名。

根据爆料，vivo X Fold+ 将将延续上代设计，但会采用全新的骁龙8+处理器，同时配备了一块8.03 英寸内屏和 6.53 英寸的外屏，均为 2K+ 120Hz LTPO 屏幕，前置 1600万像素摄像头，后置 5000万像素主摄镜头+4800万像素超广角镜头+1200万像素2倍长焦镜头+800万像素潜望式长焦镜头组成四摄，内置 4700mAh 电池，支持 80W 有线快充与 50W 无线快充。

这次vivo X Fold+还采用航天级浮翼式无忧铰链创新方案，名为航天级浮翼式铰链，该铰链使用了液态金属锆合金、F53航空高强度钢、碳纤维板等六重航天级材料，能使铰链平整度更好，重量轻，抗击外部冲击能力更强。同时通过莱茵认证 30 万次的折叠考验，克服折叠屏持久耐用问题，支持自由悬停功能，支持 30 度、90 度、120 度等角度悬停。

vivo X Fold+还将使用时下先进的超声波指纹识别方案，值得一提的是，两块屏幕都将支持指纹识别。而同级别的三星Galaxy Z Fold4等竞品骁龙8+折叠屏采用的是侧边指纹方案，与电源键合二为一，在整体使用体验上不如屏幕下指纹识别。

而且超声波指纹的识别区域比光学指纹更大，识别区域达到了传统指纹识别的11.1倍。而且超声波指纹识别在屏幕有水或者手指有水的情况下也能轻松解锁，不比光学指纹慢。

有爆料称，这次vivo将会为该机标配80W的双C口GaN闪充头，同时30±双电芯的加入也让整机的电源表现十分出色，在实际测试下，搭载骁龙8+的续航要远高于骁龙8。vivo X Fold+ 还有红色素皮新版本，本质上是小升级，是堆料最好的骁龙 8 + 折叠屏，定位“万元机”。

作为前代的vivo X Fold 折叠屏手机起售价为8999元，搭载了骁龙8处理器，也具备双屏幕指纹识别。但是迭代款的vivo X Fold+从硬件堆料上来看，可以说是目前折叠屏手机中天花板级别的存在，这次的全面升级估计也会大幅提升这款机型的起售价。但是对于喜欢折叠屏的用户来说，如此全面的机型确实值得一试。