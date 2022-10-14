与荣耀并列第一 Google Pixel 7 Pro登顶DxOMark

【天极网手机频道】10月14日消息，DxOMark日前更新了智能手机拍照榜单。谷歌刚刚发布的智能手机Google Pixel 7 Pro以147分的分数在DxOMark的相机排名中登上榜首，与荣耀Magic4至臻版并列榜单头名。在这两款手机之后，iPhone 14 Pro以一分的劣势位列榜单第三位，但在自拍评分榜单上该机位列第一，与之相比Google Pixel 7 Pro也获得了不错的自拍评分，位列自拍榜单第三位。

根据DxOMark的说法，Pixel 7 Pro在软件调整方面比Pixel 6 Pro有了显着改进，这有助于提高变焦效果和视频质量。它在DxOMark的朋友和家人使用场景中以强对比度保留、肤色再现和更好的曝光精度保持最高分。

DxOMark认为Pixel 7 Pro自动对焦快速准确，结合面部跟踪，手机在合影和移动主体方面表现出色。Super Res Zoom的改进得益于一种新的捕捉方法，该方法还使用来自其他相机的信息在最终镜头中收集更多细节。

但是DxOMark也指出，Pixel 7 Pro在低光环境下的视频拍摄往往会出现曝光不足的问题，测试人员在近距离变焦时会出现一些细节损失，噪点也会增加。

在自拍方面Pixel 7 Pro也展现出不俗的实力。该机自拍照片和视频均能呈现出自然的肤色和准确的曝光。但是也并非完美，Pixel 7 Pro在近距离自拍往往会失焦，并且在较低的照明条件下会出现可见的噪点。

根据谷歌官方给到的参数，谷歌Pixel 7 Pro后置搭载5000万广角主摄+4800万长焦+1200万超广角三摄模组，前置为1080万像素镜头。

核心配置方面，谷歌Pixel 7 Pro搭载自研的Google Tensor G2处理器，整体来说性能与骁龙888相当，而这已经是高通两代之前的SoC了，Tensor G2与目前公认的旗舰第一代骁龙8+和联发科天玑9000+等还是有着不小的差距。