“另类的创新”：iPad Pro正在测试简化版MacOS

【天极网手机频道】近日，苹果发布了iPad 10与iPad Pro (2022款)两款iPad产品，其中的新款iPad Pro由于基本没有更新，价格反而有所上调，受到不少用户的诟病。但作为苹果iPad产品线中的高端产品，大众对于iPad Pro系列的关注度与期待值，仍然是保持着一个较高的水准。今日，有相关媒体曝出苹果正在iPadPro上测试简化版MacOS，再次引发热议。

根据爆料信息显示，苹果正在对 iOS 17的Messages应用程序进行大规模重新设计，同时也在为全新的M2款iPad Pro专门适配一个特殊版本的macOS系统。其表明macOS 14内部测试版代号为“Mendocino”，预计将于明年发布，并且计划推出macOS的简化版本，用于M2设备。关于这个简化版的macOS系统，其可实现25%的UI大小缩放，并且部分App针对触摸屏进行了相关优化，这与今年早些时候带有Mac UI的iPadOS未来版本的专利相符合。

iPad Pro系列搭载macOS系统，其实近几年都有这样的传闻，但苹果官方并没有任何正面回应。在笔者看来，这种“另类的创新”着实令人迷惑。固然，iPad Pro采用上macOS系统，能够让生厂力得以大幅提升，同时与其他iPad产品形成差异化定位，但如此一来，iPad Pro与MacBook的界限再次被模糊了。

在很多消费者的认知中，平板电脑的生产力几乎等于零，除了便携性外，笔记本的功能性体验远超平板电脑。如果iPad Pro采用macOS系统，再搭配上键盘，那完全就是可拆卸笔记本的形态，陷入了“比上不足比下有余”的尴尬境地。试问一下，又会有多少消费者为此买单？当然，目前也只是在测试中，后续有可能会取消该设计。从目前来看，iPad Pro亟待其他的创新点，来打动消费者，实现产品的价值，至于具体如何，还是得看苹果后续的想法或设计。