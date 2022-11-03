安兔兔10月安卓手机性价比榜单出炉，双十一选购真不难

【天极网手机频道】双十一大促已经开始，第一波尾款已经付完，为了凑满“300-50”的折扣，不管需要的还是不需要的统统都已经在“待收货”中了。接下来大家也要开始准备当第二波的“尾款人”了，毕竟第一波的大促已经将自己生活所需的日常用品买齐，下面就该开始选购一些常用且高性价比的产品了，例如智能手机。

安兔兔在11月2号晚些时候公布了10月安卓手机性价比榜单，从榜单上看，Redmi Note 11T Pro、摩托罗拉Edge X30、努比亚Z40S Pro以及小米12S Pro分别占据了0-1999元价位段、2000-2999元价位段、3000-3999元以及4000元以上价位段的4个榜单之首。

先来看看0-1999元手机性价比排行榜。榜首是Redmi Note 11T Pro，其搭载天玑8100、LCD高刷屏，支持DC调光性，价比值为536.3，高出第二名realme GT Neo2T性价比58.1分。realme GT Neo2T搭载的处理器是联发科天玑1200-AI，正面为一块6.43英寸AMOLED直屏屏幕，120Hz刷新率，4500mAh电池，65W闪充，12+256GB版本，这个配置只需要1499元的价格，可以说是“真香”。紧接着的是一加Ace竞速版，搭载天玑8100处理器，也是被称为最便宜的天玑8100手机之一，而另外一款就是位居第一的Redmi Note 11T Pro。

0-1999元价位段的机型还包括OPPO K10 5G 8+256GB版(1699元)、Redmi Note 11T Pro+ 8+128GB版(1769元)、摩托罗拉Edge S30 12+256GB版(1899元)、iQOO Z5 8+128GB版(1299元)、OPPO K9 Pro 5G 8+256GB版(1699元)、Redmi K50 8+128GB版(1899元)、一加Ace 8+128GB版(1999元)。如果预算不够或者是想准备入手一款备用机的用户，榜单上的这几款机器都是不错的选择。

再看看2000-2999元手机性价比排行榜。这个月的前三名与上个月的是相同的，都是摩托罗拉Edge X30、Redmi K50至尊版和拯救者Y70，只不过因为双十一促销活动厂家又对它们进行了不同程度的降价，导致排名有些区别。这个月2000-2999元性价比榜首是摩托罗拉Edge X3，Redmi K50至尊版和拯救者Y70分别位居第二和第三位。

前十的机型还包括OPPO K10 Pro 5G 8+128GB版(2099元)、realme GT2 Pro 8+256GB版(2499元)、一加Ace Pro 12+256GB版(2999元)、realme GT Neo3 8+128GB版(2299元)、iQOO Neo7 12+256GB版(2999元)、iQOO Neo6 12+256GB版(2999元)以及Redmi K50 Pro 8+128GB版(2999元)。值得注意的是，十月份刚发布的iQOO Neo7也出现在榜单之中，是首个官方价格把天玑9000+卖到3000元以内的机型，而且还有双芯加持，性价比是非常不错。整体来看2000-2999元的次旗舰机型在市场上比拼上会更加激烈些，大众的选择也更多一些。

来到3000-3999元价位上，努比亚Z40S Pro是一款发布不久的产品之一，售价3199元起，主要核心配置也是照着旗舰机去配置的，包括搭载骁龙8+Gen1，超窄边+直角边框设计，影像上也有不错的表现。而后是摩托罗拉Moto X30 Pro和拯救者Y90电竞手机，分别排在第二和第三位，是属于典型只主打性能和性价比的机型。

前十的机型还包括小米12S 8+128GB版(3399元)、7一加手机10 Pro 8+256GB版(3199元)、iQOO 10 8+256GB版(3599元)、realme GT2大师探索版 8+256GB版(3499元)、小米12 8+128GB版(3199元)、黑鲨游戏手机5 Pro 8+256GB版(3499元)，以及iQOO 9 Pro 8+256GB版(3499元)。价格是高了一些，但性价比是真香，而且都到了这个价位上的机型，一般来说不管是外观、性能、影像还是系统，都是非常出色的了，如果是在你的预算之内的话，这十款机型可以在双十一的时候入手，绝对不亏。

到了4000元以上的价位段是属于旗舰机级别的了，是属于“盲入”也不会出错的手机。首先前三位分别是小米12S Pro、腾讯ROG游戏手机6和OPPO Find X5 Pro。小米12S Pro在旗舰手机性能排行榜上排名不算靠前，就算是搭载了骁龙8+处理器，但是在一众国产旗舰机面前多少是有点被压着的感觉，不过在性价比上倒是碾压了一众旗舰机;腾讯ROG游戏手机6的性能表现上有多强劲大家都知道，在昨天公布的安兔兔安卓旗舰手机性能排行榜是位居榜首的，性价比这方面也是比较出色; OPPO Find X5 Pro在外观、材料、手感、性能都是顶配，价格也处于大家能够接受的段位上，也算是一款性价比非常出色的旗舰机型了。

前十的机型还有红魔7S Pro屏下游戏手机 12+256GB版(5299元)、iQOO 10 Pro 12+256GB版(5499元)、小米12S Ultra 8+256GB版(5699元)、vivo X Note 12+256GB(5669元)、华为Mate50 8+128GB版(4999元)、vivo X80 Pro 12+256GB版(5699元)、荣耀Magic4 Pro 8+256GB(4999元)。 值得注意的是，“一机难求”的华为Mate50搭载的是骁龙8+的4G版处理器，虽然在这一众5G机型中显得格格不入，但对其影响并不大，毕竟其在市场上也是有足够的信任度。

以上就是10月安卓手机性价比榜单内容，其实真正的具有性价比机型会在双十一大促中体现出来。不过联发科天玑9200处理器将在8号发布，高通骁龙8Gen2处理器则在15号发布，届时新一轮国产旗舰手机大战就要开始，可能真的是这个时候的性价比榜单才是最有性价比的时候了。