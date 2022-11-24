OPPO Reno9 Pro+简评：压轴明星产品，不止于“轻”旗舰

【天极网手机频道】国内智能手机高端市场竞争激烈，尽管国产手机厂商在影像、折叠屏等领域打造高端产品亮点，但是在大环境影响和用户需求萎缩的情况下今年第三季度手机市场出货量还是同比下降了11.9%，出货量仅约7113万台。除此之外，产品的同质化也是让用户降低换机欲望的原因之一。这就让手机厂商面临着严峻的考验，对于有品牌意识的厂商而言，要突破这个同质化包围圈就需要在核心技术研发上多下工夫，提前对市场做出预判，率先作出变革。而全新OPPO Reno9系列的发布，凭借高颜值轻薄设计、流畅轻旗舰性能与双芯质感影像全面“升杯”，在同质化现象下脱颖而出。

・影像

OPPO Reno系列一直以来就以颜值与影像赢得了不少用户的喜爱。其实影像技术是手机行业的硬功课，最能体现厂商的科技硬实力，同时也是直接影响到用户对这款手机的印象好坏。马里亚纳MariSilicon X芯片(以下简称为马里亚纳 X)与手机SoC的组合，配合OPPO定制传感器以及人像算法矩阵，共同构成了Reno9系列的的双芯人像摄影系统。这一系统的默契配合，使马里亚纳 X的有效算力与OPPO影像链路精密匹配，让影像画质、氛围感全线上升。



OPPO Reno9 Pro+

OPPO Reno9 Pro+搭载拥有更高解析力的5000万像素索尼IMX890大底主摄，以及800万像素120°超广角摄像头和200万像素4cm微距镜头的三摄影像模组。在旗舰芯第一代骁龙8+移动平台的基础上，协同自研NPU马里亚纳 X，凭借强大的AI计算能效、领先的Ultra HDR能力、无损的实时RAW计算、最大化传感器能力的RGBW Pro等亮点，让Reno9 Pro+的影像能力更上一层楼。



主摄样张



主摄样张



主摄样张



5X拍摄样张

OPPO Reno9 Pro+超高的后置解析力配合马里亚纳 X的超高算力，夜间成像不仅可以确保清晰、明亮的画面效果，还能够有效提升夜拍成功率。



主摄拍摄



夜景模式



夜景模式

特别是在夜间噪点控制处理非常到位，不仅仅把黑的地方也拍得非常的明亮，而且画面没有丢失太多的细节，噪点控制也相当出色，解决了这个夜间拍照的大难题后，手机成像效果更加真实。更重要的是，OPPO Reno9 Pro+还能够把黑夜的氛围给完美地勾勒出来，即便是随手一拍也能兼顾到“夜晚的黑和路灯的亮”。

得益于马里亚纳 X支持HDR，不论夜间还是逆光场景，都能兼顾人物面部与明亮背景。所以即使是逆光拍摄，人像脸部轮廓依然清晰，面部表情明亮，背景清晰可见，不像以往看不清面部表情的样张效果，背景也呈现出白茫茫一片，整体效果里里外外都透露出不行的感觉;加之人像模式背景虚化自然，让主角更突出，使得整体画面效果更有层次感。



逆光HDR人像拍摄



自然人像虚化

OPPO Reno9 Pro+的前置镜头为3200万像素的索尼IMX709超感光猫眼摄像头，集成了OPPO 自研 RGBW 图像融合单元，让IMX709 在本身强大感光能力的基础上，进一步提升色彩还原和暗光拍摄的能力，不仅能够大幅提升进光量，还能有效压制画面噪点，在暗光、大逆光环境下获得更好地成像体验，带来更加极致的人像自拍效果。



OPPO Reno9 Pro+

全系还支持AF自动对焦系统实现2x放大的自拍效果，能够拍摄眼、鼻、嘴、下颌线等部位超清特写，睫毛根根分明。得益于OPPO基于深度学习的AI祛瑕疵算法，用户自拍的样张在去除自拍中的粗大毛孔、皱纹等瑕疵的同时，保留皮肤纹理和五官细节等面部特征，让白皙、通透、平滑的肤质，更显自然精致。



OPPO Reno9 Pro+前置原图(左)以及前置2X五官级特写自拍

值得一提的是，支持前置放大与美颜功能同步，便于大家拍摄五官细节，原生肌理级美颜保留面部皮肤纹理细节，对皮肤的瑕疵进行修复，肤色以及肤质也进行了修饰，即便是没有化妆的姐妹，有了OPPO Reno9 Pro+，在细节方面都能完美呈现出来。



前置原生肌理级美颜

OPPO自研马里亚纳 X芯片拥有最高20bit HDR计算能力，可以呈现更宽广的动态范围，使Reno9 Pro+及Reno9 Pro能够实现4K HDR视频亮部不过曝，暗部细节丰富。



双芯4K HDR视频

同时，基于马里亚纳 X芯片，OPPO Reno9 Pro+不仅让夜景视频的清晰度、色彩与动态范围超越硬件极限，更能够降低噪点与伪像，还原纯净夜色。



双芯4K超清夜景视频

实际表现也证明了前面所说的，不管是图片样张还是4K视频里，无论是白天还是暗光环境，OPPO Reno9 Pro+的5000万像素超清主摄都能够把照片的细节还原的相当到位，前置同样是超高的硬件配置，配合OPPO独有的美颜算法，让脸部整体十分自然，给人一种“妈生皮”的自然感，满足更多消费者的影像需求。

・性能

OPPO Reno9 Pro+配备第一代骁龙8+移动平台，采用先进的4nm工艺制程，CPU和GPU频率较上一代旗舰骁龙平台提升10%，功耗则降低30%，能效表现和极限性能俱佳。在第七代AI Engine人工智能引擎的加持下，第一代骁龙8+ 移动平台的AI融合进一步加速，能效提升20%。在安兔兔跑分测试中跑出了109万分的好成绩，配合满血版LPDDR5 + UFS 3.1的硬件配置组合，以及最高可选择16GB+512GB的超大存储组合，确保Reno9系列在长期使用后依旧流畅稳定以及改变手机长期使用后可用存储容量低导致的性能大幅衰减，让手机有更为流畅迅猛的性能和读写表现。



安兔兔跑分

在实际游戏中，OPPO Reno9 Pro+在满帧运行下的表现十分出色，得益于第一代骁龙8+移动平台以及OPPO自研的全链路游戏稳帧技术，解决了高负载游戏带来的高功耗、帧率不稳定等问题。

以《王者荣耀》为例，在120帧、高清画质下开启电竞模式，在20分钟左右的测试中，Reno9 Pro+平均帧率在117帧左右，游戏的人物形象、画面质量、光晕、描边等方面的还原度相当之高，同时画质依旧清晰，操作也十分顺手，无论是进行快速移动还是激烈团战都非常顺滑，给用户玩家带来全程稳帧如一、更省电的游戏体验。4D振感适配不同游戏场景下的多种振动，更加丰富、细腻的振动手感让玩家身临其境。

而与游戏体验相关的另一大因素自然是散热能力。OPPO Reno9 Pro+采用航天级金刚石散热系统，独家超晶石墨散热方案能够显著提升目标方向上的导热性能，较现有石墨材质提升30%。金刚石导热凝胶的导热系数较普通材质提升50%，配合大面积VC均热板，快速将核心热能导出，带来更稳定的流畅游戏体验，开黑无负担，再也不当“暖宝宝”。

另外，天极网也对OPPO Reno9 Pro进行了游戏测试，OPPO Reno9 Pro搭载的是天玑8100-MAX处理器，这款处理器采用的是5nm工艺制程，对比上代天玑平台，在性能和功耗上表现会更加均衡。同样是以《王者荣耀》为例，OPPO Reno9 Pro也基本没有出现卡顿、掉帧等情况，跟手性也相当灵敏，基本都是指哪打哪，没有丝毫的滞后感。

・外观

OPPO Reno系列诞生以来，每一代产品都在不断地去创造更为独特和能引领设计的美学潮流。相比起前代的产品，OPPO Reno9系列显得倒是有些与众不同。Reno9系列持续探“薄”，其中OPPO Reno9 Pro+在7.99mm、192g的轻薄机身下内置一块4700mAh大电池，全新的56°握手曲线设计更加贴合手掌，无论横握竖握，称手又称心的握感都恰到好处。正面则是搭载一块6.7英寸120Hz的OLED超清曲面屏，行业领先的2160Hz高频PMM调光，低亮度同样护眼。



OPPO Reno9 Pro+明日金配色



OPPO Reno9 Pro+

而OPPO Reno9 Pro以及OPPO Reno9均保持7.19mm的机身厚度以及174g轻薄手感，成为Reno历代产品中最薄也是史上手感最好的产品。

配色上，Reno9系列秉承对色彩的永恒探索，带来了“明日金”、“皓月黑”、“碧海青”、“微醺”以及新年定制版“万事红”配色共5款配色。



OPPO Reno9 Pro+

作为主打色，“明日金”的设计灵感源自日出的第一束光洒在海面上，波光粼粼，在全新的“金丝琉璃”工艺下将日出的第一束光镌刻进手机后盖，轻轻转动手机，呈现出光影流动的质感，给人展现接近梦境的优雅视觉效果;高雅神秘的“皓月黑”透过织羽纹工艺，让哑光感与闪光观感得以同时呈现，就仿若日出前夜的璀璨星空;“碧海青”澄澈灵动、沁人心脾，就如同手捧一汪湛蓝海水;Reno9系列还提供通透闪亮的“微醺”，恰似那光影流动下，变幻奇妙色彩的一抹心动。



OPPO Reno9 Pro+明日金配色



OPPO Reno9 Pro+皓月黑配色

后置模组均在左上角的矩形内，是以三颗镜头加一颗闪光灯组成;Reno9 Pro后置设计与其十分相似，但是仔细看的话会发现Reno9 Pro是后置双摄加一颗闪光灯以及“北极星”设计。

既然提到Reno9 Pro，也简单跟大家讲一下设计细节。Reno9 Pro后摄模组与机身顶部分别装点“北极星”与“星空顶”，“北极星”是闪光灯下方的圆环设计，“星空顶”则是机身顶部的设计，两者在吸取光照后均可在暗处发出萤火微光，以此呈现“宇宙星环”的设计。这个设计让我想到了Reno7系列的呼吸灯造型，同样都是一个让人记忆犹新的创新设计点，用每一处细节的极致打磨与灵动巧思，打造金属与玻璃的互通感。



OPPO Reno9 Pro北极星



OPPO Reno9 Pro星空顶

值得一提的是，面对即将到来的兔年，OPPO也为Reno9特别制定了“万事红”配色，还原中国史上最早的“流行色”，不过这款配色将会作为新年款发布，大家可以期待一下。

・续航

在电池技术仍未获得突破的当下，大电池+快充的组合是目前的最优解决方案，而OPPO Reno9 Pro+难能可贵的是，在7.99mm如此之薄的厚度下依然可以塞入一块4700mAh的大电池，再加上第一代骁龙8+处理器功耗低的特性，OPPO Reno9 Pro+即使在重度使用的情况下续航实力还是非常出色的。



续航测试(数据仅供参考)

在80W超级闪充的加持下OPPO Reno9 Pro+也可以依靠10分钟的时间从仅剩的1%电量迅速回血到43%的电量，能够实现更快的充电速度，35分钟内即可完成充电，让用户利用碎片时间也能轻松回血，不再受“低电量恐慌”的影响。



充电测试(数据仅供参考)



OPPO Reno9 Pro+

同时，OPPO通过独家的电池智能健康引擎加持，以及仿生自修复技术将Reno9系列的电池寿命提升，还可以有效控制充电时的温度表现，减少高温对电池造成的伤害，进一步保障用户的续航安全。

・系统

OPPO Reno9全系搭载的是ColorOS 13系统。ColorOS 13 秉承着“水生设计”的理念，着力于视觉语言、流畅度、系统交互、隐私保护等多方面做出进一步升级，为用户带来更加丰富精彩、多端互融、安全便捷的全场景体验。



ColorOS 13

核心体验上，ColorOS 超算平台通过算力模型和并行计算，实现高性能与低功耗的平衡。同时，通过AI技术打造自流畅引擎，从系统底层解决了手机久用卡顿的问题。

根据官方数据显示，Reno9系列已通过OPPO实验室48个月抗老化测试，48个月久用流畅。“全场景闪电启动”与“内存超级加速”两大黑科技高负载场景卡顿减少45%，应用启动速度提升31%，同时运行33个日常应用+2个大型游戏也能做到启动和切换顺滑。

基于深度学习的AI模型，能够预测用户使用习惯，让Reno9系列可提前预测应用需求并提前加载，实现应用秒开。应用打开后更能长久维持后台保活，再次打开仍然可以实现断点续读。例如视频类应用中打开视频页面后，要切换到其他应用，后台会自动留存具体视频页面，下次打开该视频应用时无需翻找历史记录，直接返回上次播放的视频页面，视频还会从你切换的那一秒开始继续为你播放。



后台保活

在智慧场景方面，智慧生活全场景已成为新的消费趋势。ColorOS 13聚焦生活、办公、出行和健康等场景，主动感知用户需求，带来了更贴心的人性化科技体验。针对找不到会议链接、听不清会议内容、会议纪要整理麻烦等痛点，推出了智能会议助手，纪要智能整理还包含字幕转换、截图记录、英日韩翻译等，会前、会中、会后一站式服务到位;识文功能支持直接复制相册中图片包含的文本内容，并支持电话号码一键拨打、网址一键转到等快捷操作，还能将文字一键转文档同时，ColorOS 13还进行了跨屏互联的升级，除了会议无缝衔接之外，还支持音频通话跨端接听、手机应用在PC端以新窗口打开,可以满足用户多任务并行处理等复杂办公场景需求。



识文功能

智慧息屏功能也值得点赞，ColorOS 13智慧息屏会主动感知相关应用状态，并实时显示订单或歌单进程。用户基本看一眼息屏就能获取自己想要知道的相关信息，无需反复开屏操作。



智慧息屏功能

ColorOS 13还有一大亮点就是引入了更全面的安全机制，带来剪贴板自动清除、减少定位权限使用、通知使用权更清晰等隐私安全升级特性。基于Android 13，ColorOS 13增加了隐私保护助手、智能护盾、自动打码功能、“私密保险箱”安全加固等几大功能，保障用户安全隐私。





自动打码功能

总的来说，ColorOS 13在基础体验、设计以及易用性等方面都获得了行业及用户的认可，从视觉语言、操作流畅度、系统交互、多端互融、隐私保护、安全便捷多方面、全场景都体现了ColorOS对于用户需求的洞察和行业领先的产品创新力。

・总结

在智能手机设计逐渐趋同的当下，需要真正创新的产品来打动消费者，OPPO能推出Reno9 Pro+这一款在外观设计、性能配置、影像体验全面“升杯”的产品，可以说是非常难得的。