评测：全面旗舰配置，荣耀Magic Vs折叠屏“一部就够”

【天极网手机频道】作为一片新兴的市场，折叠屏手机在近几年成为了各大厂商发力的关键点，国内外的主流手机厂商都先后入局。今年1月，荣耀发布了旗下首款折叠屏手机――荣耀Magic V，凭借出色的用机体验，荣耀Magic V赢得了长时间一机难求的火爆销售局面，彰显了荣耀折叠屏的技术创新实力，可以说是成为近几年折叠屏市场的标杆产品。时隔10个月，荣耀带着全新荣耀Magic Vs折叠屏正式亮相，以极致的轻薄长续航展开科技新境之门、以极致的智慧交互体验展开智慧“新境”。



荣耀Magic Vs

屏幕与外观

荣耀Magic Vs是一款内折叠的折叠屏手机。外屏搭载一块 6.45 英寸 OLED 屏幕，比例21:9，非常接近传统直板手机，分辨率2560x1080，支持120Hz刷新率，另外通过新一代聚光显示技术，荣耀Magic Vs实现了外屏全局最高亮度1200nit的优异指标，而功耗在相同亮度下则降低10%。



荣耀Magic Vs

内屏展开则是一块7.9英寸的 OLED 2K屏幕，尺寸比例10:9，分辨率达到2272x1984，内外双屏均支持HDR10+的高动态范围，支持10亿色及100%的DCI-P3广色域以及1920Hz高频PWM调光，以更高的调光频率，减小手机暗光下的亮度波动，有效降低低亮度的显示闪烁度，减轻用户用眼压力，不过内屏最高支持90Hz刷新率。适配上“自适应屏幕旋转”的优化，可以在视频、WPS等APP上实现全屏不旋转的优质用户体验。



荣耀Magic Vs内屏

值得注意的是，荣耀Magic Vs至臻版内屏的AR膜可让屏幕反射率降低71%。这也就意味着大家在阅读、视频以及游戏等各类场景下，都能实现更清晰的显示效果，即便在阳光下观感也非常清晰通透。



荣耀Magic Vs

同样，荣耀Magic Vs在护眼上也非常有细节。传统的手机屏幕因为亮度是恒定的，更容易引起我们的眼周肌肉疲劳和屈光系统调节异常等问题，从而导致眼疲劳，甚至是诱发其他的眼部疾病。所以荣耀考虑到我们大部分时间都在使用手机，在荣耀Magic Vs上首次实现了让屏幕模拟自然光的动态模式，推出了“类自然光护眼”功能，开启后，即便环境光不变，屏幕亮度也会在进行动态变化，从而让部分眼部肌肉适度运动，促进眼部血液循环，有效缓解视觉疲劳。



护眼与助眠显示

荣耀Magic Vs外屏是一块 6.45 英寸的OLED 屏幕，尺寸比例为21:9，与市面上的传统直板手机。屏幕分辨率达到2560x1080，且支持120Hz刷新率。得益于荣耀新一代聚光显示技术，使得荣耀Magic Vs大幅提升屏幕亮度，外屏全局最高亮度1200nit，同时还能起到节省屏幕功耗作用，功耗在相同亮度下降低10%。



荣耀Magic Vs

背面设计上，配色相比以往都更为大胆鲜艳，除了经典的黑色(亮黑色)配色之外，还新增了天青色和燃橙色(素皮)，不管是什么颜色都充满个性。天极网手上的这款就是天青色配色，并不是单纯的青色中加入墨色，而是像那种大雨过后云彩裂开，缝隙里的那种天青色，既有蓝色之冷静，又带有绿色之温情，可以说是一种清雅而不失华美、简约而不失浓厚的色调。



荣耀Magic Vs

后置三摄系统以竖列的方式放置在左上角，左下方是经典HONOR LOGO，磨砂材质的背板让触觉体验更上一层楼，而且配套同款配色的保护壳，对于保护手机、增强手机多场合应用便捷性起到了更好的增强作用。



荣耀Magic Vs

再来说说目前折叠屏的“通病”，当下业界内折叠屏产品都出现了轻薄与长续航成反比的痛点问题。如何实现轻薄和续航“共存”是手机厂商急需解决的难题。

基于此，荣耀Magic Vs采用全新的自研“鲁班0齿轮铰链”，通过航天级轻质材料，榫卯一体化成型工艺，不仅实现了产品整体形态的轻薄可靠，更借此增大了电池容量，解决了折叠屏手机续航不足的行业难题。



荣耀Magic Vs

根据荣耀的介绍，“鲁班0齿轮铰链”采用零齿轮设计，通过榫卯式一体成型支撑机构，以及全新改进的一体化铸造工艺，让器件数量减少96%，结构重量降低62%。在材料技术和结构设计的底层研究，荣耀通过科技攻关，实现了荣耀Magic Vs低至261克(素皮后壳版)的超轻体重，这也是目前最轻的内折叠屏手机，这个重量数字相比上一代产品荣耀Magic V的293克足足减轻了32克，而荣耀Magic Vs玻璃后壳版的重量也仅为267g，荣耀Magic Vs至臻版为265g，女性用户也可轻松握持。



荣耀Magic Vs

荣耀Magic Vs还实现了目前市售折叠屏手机的最大电池容量5000mAh，相比上一代产品增加了250mAh，不仅仅成为目前市售所有同类型内折叠屏手机当中最轻的一款，也是同类内折叠屏手机中拥有最长的续航时间的机型。



荣耀Magic Vs

从整体使用习惯和手感来体验，荣耀Magic Vs内屏使用与mini平板无异，当然横置使用更符合大众的习惯;外屏则更贴近用户的正常用机习惯，使用全键盘输入法也不再是痛点。所以荣耀Magic Vs在保证轻量级体重的同时，还成功实现尺寸的减薄，也让折叠屏的持握手感更为舒适。

性能

想要成为“主力机”除了握持感、便携性以及高屏幕素质以外，性能也要与旗舰手机看齐。荣耀Magic Vs搭载了第一代高通骁龙8+移动平台，此芯片是高通在今年上半年发布的旗舰芯片，处理器采用台积电4nm工艺，实现了能效和性能双突破，还从AI、影像、游戏、连接技术领域带来优异的终端体验。

除了搭载高性能的处理器，荣耀还通过自研的GPU Turbo X，能够做到在相同的硬件条件下运算效率更高、功耗更低，让GPU、NPU和CPU的负载更加均衡，达到整体效率的大幅提升，在保证游戏图像质量的前提下，性能更好、发热更低。

对于荣耀Magic Vs这样一款高端折叠屏旗舰，用户群体可能会更偏向于商务功能或者安全等方面，对于游戏娱乐而言不过是低频次场景，但游戏作为大家日常娱乐解压的方式之一，荣耀Magic Vs性能却毫不含糊。



荣耀Magic Vs

天极网对游戏进行实测，以《王者荣耀》为例，无论是对线还是多英雄混战，几乎能够全程满帧运行，尤其是大招全开的团战，荣耀Magic Vs的表现依旧稳定，完全可以满帧运行当下所有主流游戏。

影像

影像方面，荣耀Magic Vs的两颗前置均为1600万像素镜头，后置由5400万像素IMX800视频主摄+5000万像素超广角(122度)/微距(2.5厘米)镜头+800万像素长焦镜头影像系统组成，其中长焦镜头支持3倍光学变焦以及30倍数码变焦。



主摄样张



主摄样张



3X光学变焦



夜景模式



人像模式



前置自拍

实际样张表现色彩自然、干净通透，逆光拍摄也无所畏惧，像是建筑、树木、花朵等景物贴近肉眼真实所见，颜色饱满，宽容度十足，保留了大量彩云细节和本来应该化为剪影的建筑细节。夜景拍摄也是非常不错，对光的控制比较到位，高光压得住，画面也比较纯净，亮部暗部细节保留到位;人像模式虚化自然，脸部红润自然，人像边缘细节处理得当，精准到发丝，虚化层次分明;前置拍摄表现出色，美颜模式提供“光滑”、“瘦脸”和“肤色”，同样可以前置虚化，氛围感不错。整体来看，荣耀Magic Vs提供稳定拍摄表现，综合表现可圈可点。

充电与续航

充电方面，得益于全新升级的铰链方案，内置的5000mAh大容量电池相比上一代增加250mAh，是此次电池扩容的重要功臣之一。同时，荣耀Magic Vs还通过选择成本更高的锂电池，增加电池密度，又从电池本身增加了部分电池能量，从而实现了电池总体电量的增加。荣耀Magic Vs基于双电池并联充电方案，支持有线66W超级快充。根据我们实际测试，荣耀Magic Vs可以在15分钟充电至44%，49分钟即可完成充电，满足用户快速补电的需求。



荣耀Magic Vs充电实测(注释：充电速度数据仅供参考)

续航方面，官方表示荣耀Magic Vs实现了大屏视频播放12.6小时，大屏阅读17.3小时，大屏导航13.1小时的续航时间。荣耀Magic Vs在闭合态可以实现比苹果iPhone 14 Pro多用1.7小时，展开大屏状态比三星Galaxy Z Fold4多用2.2小时的能力。

那么荣耀Magic Vs的续航能力到底如何？接下来我们也做一个模拟大家日常使用手机的习惯来进行续航测试。

荣耀Magic Vs续航实测如下：

测试方法：荣耀Magic Vs满电100%状态使用外屏进行测试;

测试项目：《王者荣耀》、刷微博、在线视频、在线音乐、拍照录像、微信社交各1小时，而后待机8小时;

测试条件：打开手机数据和wifi，且开启蓝牙和GPS定位，均设定50%音量与50%屏幕亮度，《王者荣耀》设定高画质高帧率。

测试结果：荣耀Magic Vs玩《王者荣耀》从满电降至85%，消耗15%电量;刷微博从85%降至79%，消耗6%的电量;在线视频从79%降至69%，消耗了10%的电量，在线音乐60分钟消耗5%，至63%;后续继续使用手机进行拍照录像等操作，60分钟后电量从63%降至50%，消耗了13%的电量;微信社交60分钟从50%降至44%，消耗6%的电量;最后待机8小时消耗6%的电量，最后剩余38%电量。这么看来，普通用户一天一充也是足够了。



续航测试(注释：数据仅供参考)

考虑到我们并不是时刻都使用大屏(内屏)，所以大屏(内屏)之下的续航能力就因人而异了，但整体的续航能力是非常出色的，再加上66W的超级快充加持，超轻薄折叠屏全天续航不忧愁。

系统生态与交互操作

作为一款合格的主力机，在细节以及系统应用方面也要做得面面俱到。荣耀Magic Vs搭载MagicOS 7.0版本，实现了PC、PAD、手机互联的三屏无缝联动，共享键鼠，在电脑与手机/平板间跨屏随意拖拽图片、文件和文档;同时支持安卓与Windows系统设备，而且为业界首家支持手机设备的系统。互融互通的背后彰显出荣耀一系列技术和认证体系的能力。



MagicOS 7.0

在智慧互联上，通过荣耀特有的MagicRing信任环技术实现设备的自发现、自连接。荣耀MagicRing信任环对大家来说可能有些陌生，它可以在用户无感的状态下实现设备的自发现、自连接，跨设备无缝协同，解决了用户在多设备使用时操作复杂以及多设备协同体验生态服务断连等痛点问题，通过荣耀底层的硬件芯片深度合作，独创低功耗组网算法，极简协议，硬件虚拟化等技术，实现了业界首创手机、平板、电脑共享键鼠。简单来说，在MagicOS跨设备时像在同一个OS下操作一样简单便捷，大大提升工作效率。



智慧互联

更大的屏幕意味着荣耀Magic Vs能像平板电脑一样娱乐办公。在交互操作体验上，7.9英寸内屏视野广阔，娱乐游戏优势不用多说，分屏模式可以让你一边微信聊天一边逛淘宝，甚至可以一边刷微博一边看视频。



分屏模式

分屏模式操作也很简单，用户从顶部中心位置，左划或右划，就直接可以实现将APP分屏，并将APP保留在屏幕的左侧或右侧。也可以点击顶部中心位置，选择全屏、分屏或是小框三种分屏模式，分屏大小可以进行调整，通过调整分屏大小来呈现信息比例，非常人性化了。



分屏操作

大屏看视频的优势更多，荣耀Magic Vs弹幕留言和视频功能栏放置在黑边区域，不会挡住视频画面;下半屏当控制界面，像拖动进度、暂定播放、音量大小、亮度高低都可以调节。



上下黑边区域为弹幕区域和功能栏

不过在平时使用最多的办公操作上更智能更高效。例如全新荣耀笔记功能支持全局收藏，支持多种内容记录、编辑与收藏模式，三指下滑就可收藏网页或者摘录视频到笔记中，还可以基于荣耀MagicRing信任环实现手机、平板与PC端笔记的同步。



全局收藏



全局收藏摘录视频至笔记

手机的信息安全和隐私保护越来越被用户所重视，荣耀Magic Vs配备一颗独立安全存储芯片，拥有独立的内存、持久化存储介质、加密/解密逻辑电路、处理器以及软件系统等。以独立安全存储芯片为依托，荣耀还基于虚拟化机制设计了独立于安卓操作系统之外的双TEE安全系统，持续打造可信的系统安全能力和友好的安全生态。

得益于隐私系统的完善，存储数据全部加密，即便是手机丢了，拆了存储芯片也不能破解读取里面的隐私数据，不用担心丢失手机导致隐私泄露。而且荣耀Magic Vs还有反诈防护提醒功能，帮助家里老人防止诈骗，当老人回复，收到诈骗电话会第一时间通知到子女的手机。



查找设备

虽然作为普通用户而言可能用到这个功能的几率很小，但是基于强大的硬件安全设计和系统、软件安全构建，荣耀Magic Vs的用户在手机U盾的基础之下支持个人500万转账的操作，同时，荣耀与国家反诈中心的深度联动，更可以实现用户完善的安全用机体验，给用户带来更安全的大额转账体验。

总结

从荣耀Magic V在市场的认可程度和实力，让大家有理由期待荣耀的第二款折叠旗舰荣耀Magic Vs给我们带来的惊喜。携首发的MagicOS 7.0系统，荣耀在折叠屏的设计思路上有了更为独到的见解和突破，其对于行业技术整合、用户产品需求的思考也更为前沿和智慧，相信随着更易携带、更易操控、使用更舒适、体验更放心的荣耀Magic Vs发布，将打破很多折叠屏用户出门习惯带两部手机的习惯，让轻薄与极致性能合二为一，实现出门在外“一部就够”的折叠屏主力机时代。