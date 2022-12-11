三星手机成高通电竞赛事指定用机，或因骁龙8 Gen 2超频版

【天极网手机频道】最近高通在夏威夷举办的2022骁龙峰会上宣布，三星将成为2023-2024骁龙电竞先锋赛合作伙伴，Galaxy系列也将成为官方指定用机。从时间来看，这期间将会使用三星即将发布的S23系列作为官方机型。

骁龙电竞先锋赛由高通联合ESLGaming共同打造，是一项全球性的综合移动电竞生态系统，在全球多个国家和地区举办巡回赛，并设置公开选拔赛、挑战晋级赛、精英邀请赛三个级别的比赛。中国赛区首届赛事横跨2022年至2023年，设有骁龙电竞先锋全民挑战赛和骁龙电竞先锋精英邀请赛，两条赛线共四个赛季，全年总奖金预计达300万元人民币，赛事项目包括《王者荣耀》、《英雄联盟手游》和《第五人格》等。

之所以选择三星作为高通官方电竞赛事的合作伙伴，或许和三星S23系列搭载超频版的骁龙8 Gen 2芯片有关。前不久，高通正式发布第二代骁龙8平台，使用台积电4nm工艺打造，官方表示第二代骁龙8相比第一代骁龙8有着35%的CPU性能提升，能效方面则是提升了40%。这一代骁龙8 Gen 2采用全新架构，1+2+2+3的架构带来不一样的性能表现。一颗基于X3超大核的Kryo Prime核心频率高达3.2GHz，四颗大核频率为2.8GHz，三颗小核频率也达到了2.0GHz。

其中四颗大核分别采用两颗A715和两颗A710，全新架构让骁龙8 Gen 2无论是面对高负载场景还是中低负载场景，都可以在功耗和性能中寻找一个最佳平衡点，能够提供极限性能，也可以带来最佳能效比。在GPU方面，骁龙8 Gen 2搭载的Adreno GPU同样带来光线追踪技术，有着25%的性能提升和45%的能效提升。

在曝光的三星S23+的跑分数据中，其所搭载的骁龙8 Gen 2超大核可达3.36GHz的频率，而三个大核则以2.80GHz的频率运行，集成Adreno 740 GPU。除了芯片组的详细信息外，这款机型显示还将配备8GB RAM，运行安卓13系统，Geekbench 5测试得到的单核成绩为1485分，而多核部分得分可达4844分。

能够看出三星S23系列中搭载的骁龙8 Gen 2主频频率确实不是高通发布会上宣称的3.2GHz，而是使用了更高的3.36GHz。有人认为，这是因为三星Exynos芯片性能不足，导致三星S23系列全球统一使用骁龙8 Gen 2，高通才会给出最大的诚意为三星S23系列配备超频版本的骁龙8 Gen 2芯片。

或许也正是因为这个原因，高通选择和三星成为合作伙伴，同时超频版本的骁龙8 Gen 2在自己的电竞赛事中无疑是块活招牌。但是从目前放出的三星S23系列跑分来看，三星对于这颗芯片的调校还偏向保守，不过这在上市之前都有非常大的调整空间。

当然也有用户认为，三星一直以来的芯片调度策略都相对保守，质疑三星机型能否担任游戏用机的重任。从骁龙8 Gen 2性能方面的升级加上GPU的越级式性能来看，相信三星会此基础上做出更加积极的改变，但实际效果如何，还要等到三星S23系列发布后才能揭晓。