OPPO Reno 5G版正式亮相欧洲 国内上市指日可待

作者：雷文信

【天极网手机频道】自从OPPO在创新大会上亮出自家首部5G手机，使OPPO再次走向行业前沿。大会上OPPO官方放出了话，表示在今年上半年推出，引发了海内外消费者的热切期待。

OPPO Reno 5G版内置高通骁龙855移动平台，解决了天线设计，基带、射频、功耗等多方面挑战，具备完整的5G通信能力。这款5G手机的亮相不仅将为用户带来高速率、高可靠、低延时的通信体验，更将开启全新5G+应用场景。

另外，在创新大会上，OPPO宣布与四家全球重要的运营商合作伙伴共同启动“OPPO 5G登陆行动”。此举意味着自OPPO 从2019年上半年开始，OPPO Reno 5G版手机将陆续在欧洲、大洋洲、亚洲等市场上市，为全球用户带来领先的5G体验。

欧洲一直都是很多手机厂商想要进一步发力的区域，欧洲市场作为全球主要的高端手机市场，对有效提升品牌知名度和美誉度以及全球品牌市场份额增长都有着非常重要的意义。而如今OPPO Reno 5G版手机正式亮相欧洲,也意味着OPPO正式进军欧洲市场，在国际舞台上抢占先机5G时机。同时国内用户使用OPPO Reno 5G版手机也指日可待。至于大家最关心的价格方面，OPPO Reno 5G版手机899欧元，约合人民币6740元;OPPO Reno 10倍变焦版售价为799欧元，约合人民币5998元;OPPO Reno则售价499欧元，约合人民币3746元。

5G手机的研发需要突破许多技术挑战，OPPO将自身超过10年智能手机设计和制造的专长，与对5G标准深入的理解融合，由内到外重新设计出第一部面向5G时代的智能手机。在Reno 5G版中，OPPO创新地自主设计了3D叠层版技术，在充分利用纵向空间的同时，也在射频性能、温升散热、跌落可靠性和防水技术等多个细节取得突破，并且保证依然纤薄和富有设计感的手机外形。这些创新举措反映出了OPPO在5G技术专研上通过不断的突破，紧抓即将到来的5G新时代。而凭借在5G领域持续的研发与突破，OPPO得以在海外市场上展现自身在科技层面的领导力，同时这一创新品牌形象也成为OPPO迈向全球市场的重要标签。