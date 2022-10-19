等等党亏了！两款新品iPad上线后，iPad全线大涨价

【天极网手机频道】日前，苹果官网上架两款新品iPad，分别为iPad 10与新款iPad Pro，起售价分别为3599元和6799元。其与上一代相比，iPad 10涨价1100元，新款iPad Pro 11英寸涨价600元，12.9英寸涨价800元，涨价幅度可以说是相当大的。无独有偶，随后不久苹果官网的iPad 9、iPad Air 5、iPad mini 6等产品，也纷纷迎来涨价，一时引发热议。

iPad 10：iPad Air系列的低配版

本次iPad 10在外观方面的变化比较大，苹果放弃了以往的Home键，采用10.9英寸的全面屏直角边设计。这块屏幕的素质也不差，2360x1640的分辨率，最高500尼特的亮度，支持原彩显示。同时，原本的触控ID被移至iPad顶部按钮，与iPad Air 5以及iPad mini 6的设计类似。

基础配置上，iPad 10内置A14仿生芯片，中央处理器性能提升20%，图形处理性能提升10%。影像方面，前置采用1200万像素的横向单摄设计，支持人物居中功能，视频通话的体验获得一定提升。在充电方面，弃用了原本的Lightning接口，改为如今流行的USB Type-C接口。此外，iPad 10还提供了蓝色、粉色、黄色、银色等多彩颜色可选。

综合以上配置来看，笔者以为，iPad 10更像是iPad Air 5的低配版。iPad Air 5在处理器、屏幕、背板工艺上可能具备优势，但在充电、系统体验、影像等方面似乎并没有强上多少。因此，入门款的iPad数字系列，如今看来更像是iPad Air系列的低配版，用来作为A系列芯片的承载者，区分开数字系列与iPad Air、iPad Pro系列的定位。

新款iPad Pro：遭遇瓶颈期的Pro系列略显尴尬

新款iPad Pro外观设计基本不变，同样分为11英寸和12.9英寸两个尺寸，11英寸版本沿用LED视网膜显示屏，12.9英寸则为Mini LED屏幕，均支持120Hz ProMotion功能。同时，新款iPad Pro也支持Apple Pencil悬停功能，在用户落笔前即可显示预览效果。而新款iPad Pro最大的变化则是搭载了M2芯片，根据苹果官方的数据显示，CPU较前一代提升15%，10 核GPU的图像处理速度则提升35%，性能方面更为强大了。

由此来看，新款iPad Pro的提升除了M2芯片之外，基本没什么提升。可以说，新款iPad Pro就是旧款的“换芯版”，甚至苹果都不愿意为其新增其他配色。略显敷衍的态度之中，凸显出的是这款产品的尴尬处境。iPad Pro是苹果iPad系列中的王者，在苹果的推动下，其确实具备不错的生厂力。然而，真的会有那么多人选择使用iPad Pro作为主要生厂力工具吗？答案显然是否定的。

iPad在许多软件的兼容性上并不如笔记本，尤其在笔记本轻量化的今天，其具备的轻便优势也被再度削弱。可以说，除了少数特殊用户之外，很少有人会使用iPad Pro作为主要生产力工具。另一方面，M1系列的iPad Pro性能本身就足够用户使用了，新款iPad Pro仅仅提升性能，并不足以打动消费者，不然苹果也不会选择直接将产品上架官网。

一夜之间iPad全线大涨价

在上架完两款新品iPad之后，令人意想不到的事情发生了：iPad全线大涨价。在苹果官网，包括iPad mini 6、iPad Air 5、iPad 9在内的iPad产品，全都涨价出售，一时引发热议，相关话题冲上了微博热搜榜。

具体来看，iPad Air 5发售价为4399元，现售价4799元，涨价400元。其中，Wi-Fi 64GB/256GB、蜂窝网络64GB/256GB四个版本，分别贵了400元、500元、500元、600元，价格涨至4799元、5999元、5999元、7199元。

iPad mini 6发售价为3799元，现售价3999元，涨价200元。其中，Wi-Fi 64GB/256GB、蜂窝网络64GB/256GB四个版本均贵了200元，分别涨至3999元、5199元、5199元和6399元。而iPad 9则涨价100元，官网发售价2499元，现售价2599元。

iPad全线大涨价，这是出乎大众意料的事件。在笔者看来，新品iPad的涨价其实早有预兆，在九月发布的iPhone 14系列，其各个版本的定价均有所上涨，仅此一点可见一斑。更何况，在供应链、经济环境的影响下，苹果作为国际企业自然也受到了冲击，新品上调价格在所难免。然而，对于旧款产品，乃至去年发布的产品再度涨价，确实令人意想不到，苹果的该举措属实是在消费用户的好感度，这对于产品销量或多或少会带来负面效果。

写在最后

我们可以看到，苹果对于iPad产品线的定位梳理已经较为清晰了。iPad数字系列、iPad mini系列采用A系列芯片，在屏幕尺寸、配件适配上有差异;iPad Air系列、iPad Pro系列则采用M系列芯片，在芯片使用、屏幕素质等方面有差异。

总的来看，iPad数字系列与iPad mini系列可以当成是Air与Pro系列的低配版，其在性能、屏幕、配件适配等方面有着一定的差异，而该差异在未来几年内预计都不会产生变化。

另外，iPad Pro系列产品正面临着瓶颈期，本次更新的新品并没有亮点可言，为了区分开与其他系列的定位，Pro系列创新不可或缺。而至此，iPad全系列产品也均完成了充电接口的过渡，至于iPhone产品的充电接口，预计也会慢慢完成过渡。