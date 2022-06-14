中国企业接连遭起诉，国家监管机构开启反垄断调查

作者：毛毛

【天极网手机频道】诺基亚在21世纪初期有多厉害其实也不需要多说了，长期保持着对手机市场强大的统治力，任何其他品牌都难望其项背。但就是这样一个有钱有技术有品牌的诺基亚错过了智能手机爆发期，虽在产业配套齐全的情况下还是跟市场“脱节”最终惨败。就在“销声匿迹”没有多久之后，诺基亚又因专利问题回到大众眼前。



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诺基亚在进入“后终端时代”之后，也尝试过“拯救”自己，在2013年出售手机业务给微软之后，诺基亚主要业务变为三项，即提供网络基础设施的“NSN”，提供定位服务的“HERE”，以及专注于技术授权与开发的“先进技术”，因此，即便没了手机业务，但其在通信领域，依旧是世界级巨头。

而微软斥54.4亿欧元巨资只是购买了诺基亚专利为期10年的授权，没有得到专利所有权。对于诺基亚保留所有通信及智能手机相关专利的原因，当时业界就普遍猜测诺基亚将继续通过其持有的专利组合收取不菲的专利费。

所以欧盟竞争专员就曾在2013年年底就严词警告诺基亚，不要成为“专利流氓”，称诺基亚如果试图以流氓的方式利用其专利，会毫不犹豫地提起反垄断诉讼。

事实上，诺基亚确实也这么干了。随着中国手机企业的崛起，国内厂商逐渐成为诺基亚攻击的目标。2021年6月，诺基亚先后对OPPO、vivo等中国知名企业发起了全球专利诉讼，且在每一起诉讼中都申请了禁令;同年7月，诺基亚又开始在全球多国针对OPPO提起了几十起诉讼，同样全部要求禁令;2022年3月起，诺基亚又利用标准专利在德国、印度、印尼、马来西亚等国起诉vivo专利侵权，并要求法院判决vivo停止在当地的手机销售。而诺基亚如此“大动干戈”的目的则是利用其在通信领域长期以来的垄断地位，固定其5G时代不合理的专利费。

从诺基亚在 2018 年对外公布的 5G 专利收费标准来看，每台使用其专利的 5G 手机，应向诺基亚支付 3 欧元(约人民币 21 元)的专利费。而根据中国信通院 2022 年 4 月公布的 5G 专利排行显示，诺基亚的 5G 专利族占比达到 7.6%。由此计算的话，每台设备的5G专利成本约40欧元(约人民币283元)。即便是厂商利润排名第一的苹果公司，其单台设备利润也仅为151美元，所以40欧元的5G专利成本，会导致我们普通消费者根本买不起5G手机。



图来源于中国信通院

其实近年来诺基亚创新步伐趋缓，5G时代专利份额已远不及2G、3G乃至4G时期。而中国企业的情况则恰与诺基亚相反。中国企业在通信技术领域的专利布局，尤其是5G专利布局领先全球。

根据德国专利商标局前不久发布的2021年年报，报告显示中国在数字通信技术领域专利申请量首次超过美国跃居首位;今年4月欧洲专利局发布的2021专利指数报告中，中国在数字通信技术领域以4462项数字通信专利领先美国的专利申请量，排名第一，仅前十大申请者就有华为、OPPO、中兴、vivo共4家中国企业入列，远超其他国家;与此同时，中国国家知识产权局知识产权发展研究中心的报告显示，当前全球声明的5G标准必要专利中，中国占比40%，全球排名第一。可以说，中国企业在5G技术领域取得的成绩举世瞩目。

因此，面对诺基亚的诉讼，OPPO、vivo等中国企业也利用手中的5G专利，进行了反诉讼。不过值得注意的是，虽然中国厂商作为5G技术的重要贡献者，理应在5G时代有更大的话语权，但实际上中国企业仍尚未取得与专利实力匹配的话语权，甚至几乎所有的中国企业在标准必要专利许可中都是净支付方，中国企业的专利也很难在许可谈判中获得合理对价。

诺基亚此前就曾经公开表示称，在 2016年-2018 年的两年间通过专利获得的现金收入便超过了 13 亿欧元。不难看出，通过诉讼获取高额的专利费已经是诺基亚的主要收入来源之一。

随着全球5G市场的发展与成熟，可以预见的是围绕5G专利的诉讼纠纷将陆续出现。而无论是3G、4G，还是5G时代，在有关标准必要专利的谈判中，许可使用费永远是磋商过程中双方博弈的重点，而围绕5G专利的诉讼也将会层出不穷。诺基亚仗着自己在过去十几年发展中积累的大量通信标准必要专利技术，已经在不知不觉之间成为了欧盟竞争专员口中那个“专利流氓”。面对不合理的专利行为，国家监管机构下场进行调查，以期规范市场秩序，可以说是必要更是合理的做法。