小米最美手机回归？Civi 2官宣9月27日发布！

作者：骷

【天极网手机频道】作为小米首款主打自拍的高颜值手机Civi的继任者，小米Civi 2总算定档，将于9月27日正式发布，也让不少粉丝十分期待这款定位女性市场的手机。

去年九月，小米推出了主打自拍的高颜手机小米Civi。凭借全新丝绒AG工艺、6.98mm的机身厚度以及166g的轻薄机身，小米Civi成为有史以来小米最好看的手机，同时也受到了不少消费者的青睐。这也让小米在成功打开这块市场，小米Civi 2的推出在当时已经是板上钉钉的了。

近日，小米Civi的产品经理发布了一条社交动态，小尾巴显示机型是小米Civi 2，结合发文内容“Coming soon”来看，这款手机即将与消费者见面。根据此前公布的信息来看，小米Civi 2最大的看点除了新的工业设计以外，还有高通新一代的骁龙7 Gen1芯片。

同时，小米官方也发布预热海报，从放出的预热图中可以看出，巨大的“Hello”暗示小米Civi 2或将与Hello Kitty联名，借以品牌IP的力量来巩固其在女性市场中的地位。这也是眼下厂商的惯用手法，联名能够带来极大的粉丝效应，而且是女性粉丝受众如此之广的Hello Kitty。

根据知名爆料博主的爆料，小米 Civi 2 将采用 FHD+120Hz 国产柔性屏，支持高素质护眼调光，前单摄补光灯，升级快充和影像，同时将搭载高通骁龙 7 Gen 1 芯片，带来强劲的性能表现。

骁龙 7 Gen 1 芯片于今年 5 月发布，基于三星 4nm 工艺，包含四个主频为 2.4GHz 的 Cortex-A710 内核和四个 Cortex-A510 内核。具有 Adreno 662 GPU，提供比其前身快 20% 的性能。还配备 X62 5G 调制解调器，能够实现 4.4Gbps 下载速度和双 5G 连接。支持 WiFi-6E 和蓝牙 5.3 以及 Snapdragon Sound 和 aptX 。该芯片组支持高达 16GB 的 LPDDR5 RAM。

这颗芯片相比小米Civi 1S上的骁龙778G Plus性能有所提升，但是提升并不明显。而且最重要的是，这颗芯片自发布以来就仅有OPPO Reno8 Pro首发独占过，和780G一样，到目前为止只有一款机型采用过这颗芯片。也就是说，小米Civi 2将是第二款采用这颗芯片的机型。

这块芯片不受待见最主要的原因还是三星那羸弱的芯片工艺技术，此前三星5nm工艺对比台积电5nm工艺在晶体管密度这块就相差了35%就连英伟达就宣布下一代40系显卡将采用台积电的N4工艺打造，不带三星玩了。而早前就有消息表示三星就已经陷入了良率困境，据传言称三星的4nm工艺的良品率仅有35%，低到高通和英伟达都无法接受。

这次小米Civi 2采用这块芯片不知道具体表现如何，可能是考虑到整体售价以及产品定位等问题，所以并没有采用更好的骁龙8甚至骁龙8+。作为一款主打自拍的机型，这次的小米Civi 2肯定会在影像系统中有所提升，搭载了小米最强的前置摄像头和前代同款的“像素级肌肤焕新技术”，相信在自拍美颜上有着不俗的表现。

从目前的信息来看，这款机型很明显主打女性自拍市场，如果在自拍效果上有所提升，同时价格保持不变的话，其实也不必纠结芯片。但要是对性能有所追求的用户，还是不用等这款机型了，毕竟自拍在性能面前，还是性能更加重要。