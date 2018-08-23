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做个PPT还要背电脑？荣耀Note10电脑模式了解一下！

Yesky天极新闻 2018. 08. 23 作者：折耳东 责编：王有为
我要吐槽

责任编辑

　　【天极网手机频道】无论是对上班族还是学生党，PPT的制作总是必不可少的。当然遇上棘手问题的情况也不在少数，在需要处理工作任务或是学习课件时，身边却没有电脑，而手机端操作起来屏幕又太小，容易误触，制作PPT十分不便。而荣耀Note10的电脑模式可轻松解决这一问题，其Type-C接口除了传输数据和充电功能以外，还集成了视频输出功能，只需要一根线，即可与带Type-C接口的液晶电视、显示器投影机等设备相连，将手机画面投射到更大的屏幕上，瞬间变身PC

做个PPT还要背电脑？荣耀Note10电脑模式了解一下！

　　在使用电脑模式时，显示器端画面将以Windows10系统风格呈现。并且在大屏幕上输出电脑模式界面的同时，也丝毫不影响手机的使用，两者独立运作。使用手机打电话、玩游戏，并不会影响大屏幕上浏览网页、编辑文档。同时将手机连接大屏之后，可支持多任务、多窗口处理，除了使用手机虚拟键盘触摸屏之外，还能够外接键盘鼠标，成为一台真正意义上的PC。

　　另外，得益于荣耀Note10 6.95英寸的超大全面屏，即使是手机模式下办公，也能以清晰整洁的界面呈现，并且在视觉与触感方面，不会带来束缚感，使用更为便捷流畅。

做个PPT还要背电脑？荣耀Note10电脑模式了解一下！

　　荣耀Note10带来的电脑模式带来了不同于其他品牌的全新轻办公思路，为手机赋予视频输出功能，并在系统层面加入Windows风格的桌面UI，一机两用。此前三星也在办公设计上做出了尝试，三星Galaxy S8+DeX底座的设计，将手机体验转向桌面化，但它仍属于外设，并且必须另外配备显示器和键盘鼠标。而荣耀Note10则是将这些整合为一体化设计，是荣耀新意和心意的双重体现。

做个PPT还要背电脑？荣耀Note10电脑模式了解一下！

　　荣耀Note10的电脑模式和手机模式各有互补，共同使PPT的制作变得更为便捷轻松，享受高效率办公体验。

作者：折耳东责任编辑：王有为）
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荣耀Note 10(64GB/全网通) 产品信息
荣耀Note 10(64GB/全网通)
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  • 屏幕尺寸：6.95英寸
  • 分辨率：2220×1080
  • CPU型号：华为海思麒麟970
  • 4G制式：移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE)
  • 处理器核心：八核
  • 操作系统版本：Android 8.1
  • RAM容量：6GB
  • ROM容量：64GB
  • 电池容量(mAh)：5000mAh
  • 后置摄像头：2400万+1600万
  • 前置摄像头：1300万
  • 指纹识别：支持
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全网通 双4G 移动4G 联通4G 电信4G
热点特性
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