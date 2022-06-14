京东“618”OPPO系列，三款游戏+影像直面屏5G手机推荐来了

作者：弈秋

【天极网手机频道】一直以来OPPO手机设计语言突出的轻盈、一体化和漂浮感，锻造的背版流行工艺，其颜值一直都很在线。当然除了追求好看的手机外观，内置性能、影像等体验也日渐成正比。相对而言，笔者还是比较青睐直面屏手机带来的握持感。临近618活动，在预算充足的情况下，同样喜欢直面屏手机的各位朋友，就来看看今天推荐的这三款直面屏机型吧。

OPPO Reno8 Pro

起售价：2999元起

OPPO Reno系列最新推出的5G旗舰，外观方面Reno8 Pro共发布了3个配色版本，分别是“微醺”和“ 夜游黑”以及“邂逅蓝”。Reno8系列从色彩心理学获取的灵感，在光影流转间呈现出千变万化的视觉效果。正面是 6.62 英寸 的2400x1080 分辨率 OLED 直屏，三星 E4 发光材料，峰值亮度达 1300nits，支持 120Hz 刷新率。摄像头模组所采用的流云双镜设计元素，给人一种极为高端、大气的视觉感受，延续了原Find X系列的一体化造型，使得背面无断点，将机身控制的十分轻薄，厚度仅为7.57mm，重188g，让其实现了手感与观感的平衡统一。

性能配置上作为OPPO Reno系列全新一代产品，搭载全球首发新一代骁龙7 Gen1处理器，采用4nm先进制程，旗舰级架构让性能和流畅度再度升级，GPU图形渲染速度提升20%，AI性能提升30%。旗舰同款ISP，释放更多影像创造力;还有先进的ARM V9架构。散热方面搭载3D恒冷中央散热系统，性能和安全都再度进化。在游戏方面，是第一届英雄联盟手游WRT升降级赛指定手机。提升畅玩游戏的体验，自然均配备了HyperBoost全链路游戏稳帧技术、X轴线性马达、360°智能天线带来信号更强等，以及超级闪电启动2.0技术，再次登录游戏时能快速进入界面。

旗舰影像方面，搭载了OPPO首颗自研影像专用NPU芯片――马里亚纳 MariSilicon X，基于DSA新黄金架构理念及6nm先进制程工艺，与SoC组成了手机核心运算的左右脑。马里亚纳MariSilicon X芯片与手机SoC的组合，配合OPPO定制传感器以及人像算法矩阵，共同构成了Reno8 Pro+及Reno8 Pro的双芯人像摄影系统。马里亚纳芯片带来的AI降噪能力，有效降低噪点与偏色，极大提升了夜景视频纯净度。在双芯人像摄影系统技术的加持下，力求打造出细节清晰、色彩真实的拍摄效果。

充电续航方面，配备了80W超级闪充和4500mAh大电池。10分钟将4500mAh电池充至45%，基本半个小时左右时间就能充满，长时间的续航也基本能满足我们一天使用手机的硬性需求。采用OPPO独家的电池智能健康引擎，以仿生自修复技术将电池寿命提升至2倍，即使是4年后电池依旧持久耐用。售价上，OPPO Reno8 Pro手机8GB+128GB版本售价2999元，8GB+256GB版本售价3199元,12GB+256GB版本售价3499元。

OPPO K10

起售价：2199元起

OPPO K10是OPPO推出的一款游戏手机，虽然定位游戏为主，但是影像方面也毫无含糊。外观方面OPPO K10提供了“冰魄蓝”、“暗夜黑”和“月岩白”三种，正面是一块6.59英寸的LCD直面打孔屏，支持120Hz刷新率以及240Hz触控采样率，100%DCI-P3广色域，画面流畅且色彩丰富。一体式机身背板，亚光磨砂的高级质感以及超醒目的“K-10”镭射符号，无一不在彰显其硬核个性。

性能配置方面，搭载全球首发天玑8000-MAX 5G处理器，采用台积电5nm制程工艺，A78旗舰大核，UFS3.1与LPDDR5超大双存，满血版性能铁三角提升手机运行速度极致体验。造就新一代超低功耗游戏芯，HyperBoost全链路游戏稳帧，解决了玩家游戏时大幅度掉帧的问题。散热上采用金刚石VC液冷散热系统，系统面积相较于上一代提升了18%，运用全新高密度石墨片，带来了更强的散热性能。综合性能与能效超过了骁龙870，保证大幅度地提升了我们用户的用机体验，还有游戏玩家的需求。

影像体验方面，得益于那颗天玑8000-MAX芯片，OPPO K10影像能力也有着不错的表现。OPPO K10相机模组采用了6400W像素为主摄的三摄系统，高像素的加持下，能够抓取更多的画面细节。OPPO自研极夜模式清晰算法，在亮度非常低的环境下也能拍出清晰的照片效果。我们在逆光、暗光处拍摄人像，前置人像HDR可以在高逆光场景下压制高光不过曝，还原我们人脸脸部的真实肤色。在影像体验这块基本可以满足我们的日常影像需求。

充电续航OPPO K10配备了首发67W的超级闪充和5000mAh容量的大电池，联合全新一代极速模式buff加成，仅需29分钟即可充至80%。智能5芯安全防护，进而在保证手机闪充的同时保护快充安全。官方日常场景续航测试，手机可以维持超长1.3天的续航时长。售价方面，OPPO K10手机8GB+128GB版本售价1999元，8GB+256GB版本售价2199元，12GB+256GB版本售价2499元。

OPPO Reno7 Pro

起售价：3399起

选择推荐OPPO Reno7 Pro的首个理由，确实是很喜欢这种外观设计。OPPO Reno7 Pro提供“星雨心愿”、“暮雪金”、“星夜黑”三款可选，这种创新性的运用航天领域的光刻工艺，在星钻玻璃表明实现了精密雕刻，从而兼具立体细腻的触感和动态变幻的观感。别出心裁的在后置镜头周围藏入星环呼吸灯，当有电话、短信提醒等通知时，星环呼吸灯随之亮起。Reno7 Pro采用了航空铝材质，正面为6.55英寸的AMOLED柔性屏幕，左上挖孔直面屏，7.45mm轻薄机身，约180g重量，质感更高级，触感细腻握持感舒服且不粘指纹。后置陶瓷彩镀镜圈，能够大幅提升镜头耐刮属性。这种外观上的绚丽氛围，很符合大众年轻人喜欢的那种美学风格。当然性能影像配置也很给力。

性能配置方面，搭载联发科天玑1200―MAX处理器，6nm旗舰级制程工艺，A78超大核旗舰架构，并搭配UFS3.1内存和最高内存组合为12GB+256GB大内存。游戏体验方面，已通过英雄联盟手游赛事用机测试认证。配备了90Hz高感电竞屏、1000Hz极限触控响应、立体双扬声器、X轴线性马达等，超级闪电启动全新升级，最高12GB+7GB动态游戏内存，随时随地一键开黑。散热方面配置了3D恒冷中央散热系统，采用超高度石墨片等高性能散热材料，导热能力提升30%，散热面积6506mm2。而且全场景网络优化，保证了大规模游戏场景下，也能保持稳定帧率和不掉帧等超感沉浸电竞体验。

影像配置方面，前置为与索尼定制的IMX709的超感光猫眼镜头，并将OPPO自研的RGBW图像融合单元集成至传感器进行像素融合，进一步提升色彩还原和暗光拍摄能力。前置超感光猫眼镜头还拥有极佳的硬件级DOL-HDR，即便是在逆光场景下，也能拍出明亮、通透不过曝的人像效果。暗光环境下，加持3D-LUT电影级调色技术，拍摄下的人像以及景物画面色彩更加真实有质感。而且还有各种丰富的人像视频玩法，对于喜欢影像拍照和视频制作的朋友来说，这种影像体验不需要繁复的后期，也许随手一拍就是氛围感满满的效果。

充电续航方面，OPPO Reno7 Pro为4500mAh电池和65W有线快充组合，定制VCU智能控制芯片，五重安全防护。基本5分钟可以充至19%，一般半个小时左右能充满，当然实际充电功率会根据实际的充电场景动态而有所变化。早上起来充满电，基本续航能保证一天左右的用机需求。售价方面，OPPO K10手机8GB+128GB版本售价3399元，12GB+256GB版本售价3699元。

以上三款直面屏手机，虽然是OPPO下不同的Reno系列和K系列，但是同样可以看到两个系列的外观颜值设计依旧在线。综合来说可能性价比各有所侧重，但是三款手机的各方面表现也都是比较全面均衡的。618活动有感兴趣换手机的朋友，可以去了解一下。