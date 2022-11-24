realme 真我 10Pro系列开售，千元屠夫的屏幕革命

【天极网手机频道】11月17日，realme举办realme 真我10系列新机发布会，举起手中的屠刀对着千元机市场狠狠来了一刀，尤其是屏幕方面素质非常优秀，目前官方已经正式开售。

这次realme 真我10系列将包含三款机型，分别是realme真我10、realme 真我10 Pro以及realme 真我10 Pro+，其中前两款将会采用直屏设计，而realme 真我10 Pro+则是采用曲面屏。在此前的宣传中，realme放出消息称realme 真我10 Pro上的直屏边框仅有1mm，号称是超窄直屏天花板。而在曲屏realme 真我10 Pro上，realme同样宣传称“卷出一块好曲屏”。

realme真我10标准版早在发布之前就已经上架，1299的起售价确实有着极强的竞争力。realme真我10标准版采用6.6英寸90Hz 1080p水滴屏，内置5000mAh电池，支持33W快充，配备Type-C接口，前置800万像素摄像头，后置5000万像素主摄，重量191g，厚度为8.1mm。

而重点宣传的realme 真我 10Pro系列则是分别采用旗舰水准的LCD直屏以及OLED双曲面屏，realme 真我 10Pro搭载一块6.72英寸FHD+分辨率的屏幕，支持120Hz高刷和240Hz触控采样率。

这块屏幕还拥有最高680尼特的亮度以及全局DC调光，并且通过莱茵低蓝光认证，有着1mm的超窄边框以及高达93.76%的屏占比。考虑到其1599元的起售价，屏幕方面realme在这个价位基本上能给的全给了，屏幕素质相当优秀。

realme 真我10 Pro+使用一块6.7英寸OLED上曲面屏，支持120Hz的高刷新率以及1260Hz的瞬时触控，加上HDR10+和800尼特的全局峰值亮度，几乎已经达到了旗舰级别的屏幕素质。而且这款屏幕采用旗舰类钻排列与COP Ultra封装工艺，支持10bit色深和2.33mm的超窄下巴，屏占比高达93.65%。

realme 真我10 Pro采用骁龙695芯片，配备LPDDR4X内存与UFS 2.2闪存，支持1TB存储卡扩展。外观方面，realme 真我10 Pro采用2D直角中框设计与侧边指纹，拥有8.1mm机身，重量仅有190g。

realme 真我10 Pro+配备联发科刚刚发布的天机1080，作为一颗八核CPU，天玑1080采用2颗A78核心，频率高达2.6GHz，还有6个A55核心，频率高达2GHz。GPU仍是Mali-G68，能够在游戏、流媒体播放、网页阅览等应用中提供更为顺畅的体验，此外还支持LPDDR5内存和UFS 3.1存储模块。天玑1080仍使用台积电6nm工艺制造，拥有较好的能效表现，可延长智能手机的电池续航时间。从性能方面看，与运行前代芯片的设备相比，基准分数可能不会有明显差距。

两款机型同样配备一块5000mAh的大电池，不过和realme 真我10 Pro+支持67W的智慧闪充，realme 真我10 Pro将支持33W的快充。此外，realme 真我10 Pro+还搭载立体双扬声器、多功能增强版NFC、首发无线共存加速2.0、车道级双频GPS导航，机身厚度仅为7.78mm，而重量也控制在173g。

尤其是realme 真我10 Pro+仅仅1699的起售价，加上如此豪华的配置和几乎是同价位堪称佼佼者的曲面屏，使得这款机型一经发布就受到了市场强烈反馈。如今千元机市场一卷再卷，不仅仅是影像，屏幕、充电功率甚至是做工方面都有了比肩旗舰的体验，这次realme 真我10系列的屏幕革命，只能说卷的好!