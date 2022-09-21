iOS 16.1 Beta2发布，改善复制粘贴弹窗问题！

作者：骷

【天极网手机频道】今日凌晨，苹果正式推送了iOS 16.1 Beta2开发者测试版，在这次的推送中，苹果修复了此前被用户疯狂吐槽的粘贴弹窗频繁出现的问题。

最近，就有许多媒体以及用户在网上吐槽iOS 16的复制粘贴功能，对该功能进行了口诛笔伐，认为这项功能实在过于繁琐，每次从一个App复制内容到另一个App粘贴都会弹出弹窗询问用户是否允许，如此糟糕的体验确实让用户感到十分糟心。

面对用户对复制粘贴弹窗的不满情绪高涨，苹果做出了回应，称不断弹出窗口并不是该功能的预期工作方式。网友 Kieran 向 Craig Federighi 和蒂姆・库克发送了一封电子邮件，抱怨不断提示的弹窗，并主张苹果对待剪贴板的访问，就像 iOS 系统对待第三方 App 对位置、相机、麦克风等访问一样。

网友很快就收到了这次的iOS 16.1 Beta2开发者测试版的推送，在这版系统更新中，当用户主动粘贴时，不再需要明确批准是否允许粘贴，预计苹果将在下周为其他 iOS 16 正式版用户带来这一改进。

此外，这次iOS 16最重要的更新是总算是在刘海屏机型中添加了电量百分比显示，这项功能可以在设置-电池中进行开启，开启后右上角的电量内部就会出现电量百分比的具体数字，有网友调侃，过去这么多年，苹果总算学会在电池内部放电量百分比!不过之前这一功能还不完善，电量在显示百分比的情况下并不会随着电量的使用而像此前的电量图标一样显示电量的使用情况。

但是在这个版本，苹果改善了这一问题，可以让电池图标随着使用正确显示图例。此外，最新版本中，在 iPhone 首次开始充电和充电时唤醒屏幕时，电池百分比都会显示在锁屏时钟的上方。另一个困扰部分 iOS 16 用户的 Bug 也得到了解决，由于 iOS 使用三指点击手势来显示复制和粘贴菜单，一些应用和游戏出现了系统无法正确识别手势的影响，目前该问题已修复。

这次iOS 16系统中锁屏的变化可谓是历代最大，用户可以在锁屏状态下长按屏幕进入创建界面，可以创建多个锁屏，并支持添加小组件，其中内置了天气、天文锁屏。还有emoji锁屏和个性化锁屏等不同风格的锁屏，可以针对锁屏时间，定制字体、颜色，使得iPhone可以在锁屏界面下也能够直观地展示更多信息。

苹果还支持在短信中使用“撤回”功能，iMessage 可以编辑、删除和标记为未读。同样，这一功能也出现在了邮件里，用户可以提前安排邮件的发送时间，或者在邮件送达前撤回。用户可以设置稍后提醒，以便没有收到回复的时候自动提醒跟进，或者在忘记添加收件人或邮件附件时收到自动提醒。搜索功能近年的重大更新让邮件 App 能以最先进的技术提供更相关、更准确和更完整的搜索结果。

这次苹果的反应还算挺快的，刚刚爆出问题就紧急推送了最新的开发者测试版，预计快的话下周用户就能用上修复后的正式版系统了。