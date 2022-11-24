供应商疯狂暗示，iPhone 15系列将取消实体按键！

【天极网手机频道】iPhone 14系列刚刚发布，有关iPhone 15系列的爆料就已经开始层出不穷，这也间接反映出今年的iPhone 14系列新机在一定程度上并没有让用户满意，有相当一部分用户已经将目光放到了明年才会发布的iPhone 15上。

最近有研究公司声称，苹果供应商已经含糊地暗示，明年iPhone 15系列尤其是iPhone 15 Pro系列机型将有极大可能采用固态的触控按键，这就意味着苹果可能会推出完全没有实体按键的iPhone机型。

这家公司在给股东的一封信中提到，他们将继续“与一个战略客户接触”，并预计“明年将在智能手机中推出一个新的HPMS组件”。而HPMS指的该公司的高性能混合信号芯片，其中包括iPhone手机中Taptic Engine的触觉驱动器。

尤其是在本月分析师的财报电话会议中，这家公司的首席执行官将新组件上市的时间框架缩小到“明年下半年”，时间上基本符合苹果一贯的发布时间，大约在9月和10月之间，这也十分耐人寻味。

有人猜测，苹果供应商所提到的新组件很有可能就是iPhone 15 Pro机型中将会使用的触觉按键额外Taptic Engine的一部分。其实先前就已经有传言声称，明年的iPhone 15系列将会成为近年来变化最大的一款iPhone机型，自然在外观方面也将迎来改变。

除了有消息称iPhone 15系列会回归圆润造型之外，去掉物理按键似乎也是一个不错的选择。但想要实现这一想法，就需要为Taptic Engine提供额外的驱动，不过对于iPhone寸金寸土的内部空间而言，想要在边框旁边放下硕大的组件，想来还是存在不小的阻碍。

其实无按键机型的概念早前在安卓阵营中就已经出现过，例如魅族的魅族Zero，vivo APEX等，但是都没有正式量产上市，其中一部分原因就是无法解决误触等问题。而iPhone早前在去掉正面home按键时就曾在iPhone7系列中搭载过不可按下的home按键。

凭借苹果出色的线性马达，用户能够在iPhone 7系列中的虚拟home按键中感受到真实触感。随着苹果在线性马达体验上的不断深耕，明年iPhone 15系列去掉实体按键所带来的影响或许并非想象中那么大。

而触控式的按键其实也出现在今年苹果刚刚发布的AirPods Pro2上，用户在按下的一瞬间苹果通过优秀的反馈以及声音模拟出真实的按键效果，那种感觉如果要用一个词来形容就是妙不可言。如果iPhone 15 Pro系列机型采用这种方式，就有可能会衍生出类似AirPods Pro2上滑动调整音量的操作方式，不过iPhone上经典的静音按键要如何虚拟化，就要看苹果会带来怎样的方案了。

对于用户而言，这两年的iPhone系列确实在外观方面没有太大变化，似乎苹果也已经意识到了这一点，刚好明年迫于欧盟充电接口法案的压力，苹果将为iPhone 15全系更换USB-C接口，那么趁此机会来对iPhone进行一次大改，或许是个不错的想法。