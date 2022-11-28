蔚来手机瞄准高端市场，将于一年内上市，目前进展顺利！

【天极网手机频道】早在8月初网上就爆料蔚来即将推出手机产品线，一年将只做一款旗舰机，后来蔚来火速成立蔚来移动科技有限公司，并且吸纳不少其他手机厂商的人才。在东莞松山湖蔚来中心开业典礼中，蔚来的李斌也透露了蔚来手机的近期发展情况。

据报道，原美图移动高级副总裁易炜已加盟蔚来手机团队，担任软件部门负责人，并且有消息人士称，目前在蔚来看不到易炜具体的职级，只有代号。除此之外，据之前的爆料可知，蔚来手机团队已超过了300人，员工背景包括OPPO、美图和华为等。招聘网站显示，蔚来正在大量招聘手机业务相关的人员，包括 Android 工程师、智能手表整机产品经理等。该消息人士表示，蔚来对手机团队开出的薪资大多比其原工资上涨 10-20%。

对于蔚来手机团队的规模与人员招聘，蔚来回应称，对于人事方面的信息不做评论。蔚来创始人李斌透露，蔚来一年将只做一款旗舰手机，蔚来首款手机将采用直屏设计，搭载旗舰芯片，但比芯片首发时间晚两个月。并且该机将是和蔚来汽车适配最好的手机，会有和蔚来汽车相同的配色。

李斌表示该机售价比苹果便宜，并表示这一年用安卓的可以先不要换手机，预计在明年蔚来的手机发布，购买方式将比较有特色。并且在今年的四月，李斌曾表示手机是蔚来用户连接车辆最重要的设备，由于苹果对汽车行业很封闭，不开放UWB等接口，导致蔚来很被动，为了保证用户利益和体验，蔚来将好好研究手机和以车为中心的智能终端设备。

未来可以预见的是，蔚来手机将和蔚来汽车深度绑定，两者在日常生活中会实现1+1>2的体验，就像苹果自家的智能设备生态一样。自研的生态拥有更高的话语权，可以去调用或是深度集成更加便捷的功能。

在李斌透露的最新进展中能够获知，目前蔚来手机团队位于上海和深圳，进展比较顺利。对于上市时间，则依然表示这一年用安卓的可以先不要换手机。由此猜测，蔚来手机已经研发的差不多了，准备在明年正式发布。

而这一次，蔚来将会瞄准高端市场，毕竟对于一款与车机有着深度交互的机型，将会成为车主的主力机，那么在各个方面都要符合车主的需求。不过有一个好处是，蔚来手机在销售初期已经有了固定的车主用户，在销售方面不会有太大压力。

手机对于蔚来汽车而言，更像是信息终端中枢，手机和车机的联动将不可避免成为新能源汽车崛起后最重要的组合，能够一改过去稍显“笨重”的座舱体验，手机与汽车的联动赋予了智能座舱更多可能。