高考季后想换手机：预算2K到3K及注重影像体验看这三款5G直屏手机推荐

作者：弈秋

【天极网手机频道】随着京东618活动倒计时的到来，咱们还能赶最后一波福利活动。笔者推荐了三款预算在2K到3K价位段的手机，注重影像性能体验，当然综合配置都不错。除此之外也有想要的大内存存储空间，基本都各有各的亮点组合。

OPPO Reno8

起售价：2499元

作为轻旗舰Reno8系列下的“大杯”，OPPO Reno8手机外观方面提供了“微醺”、“晴空蓝”、“夜游黑”三种配色。正面是6.43英寸的2400x1080 FHD+AMOLED直屏，三星 E4 发光材料，支持90Hz刷新率。摄像头模组所采用的流云双镜设计元素，给人一种极为高端、大气的视觉感受，延续了原Find X系列的一体化造型，使得背面无断点，将机身控制的十分轻薄，厚度为7.67mm，重179g，让其实现了手感与观感的平衡统一。

系统性能综合配置方面，搭载天玑1300处理器，采用台积电6nm先进制程工艺，超强4大核A78加持，8核旗舰级CPU架构，LPDDR4x+UFS3.1组合，释放更多影像创造力。散热方面搭载3D恒冷中央散热系统，深度改善游戏场景下手握区域发热问题。为了适应游戏配置的需要，同样适配了90Hz高感电竞屏、1000Hz瞬时极限触控响应、Hyper Boost全链路游戏稳帧技术、超级闪电启动2.0等。虽然不是专业的游戏旗舰，但是应付游戏体验绰绰有余。

影像体验方面，前后双旗舰人像镜头。相机模组这块后置采用了水光人像三摄，5000万高清大底主摄+200万微距镜头+200万黑白镜头，前置为2300万超感光猫眼镜头。而这颗OPPO Reno8与索尼联合研发定制的IMX709超感光猫眼镜头，带来了硬件级影响效果的提升。这颗镜头结合焕采美颜算法的加持下，可以保留大量肤质细节，人的肤色还原更加自然。当然还有动态抓拍引擎算法、多景录像、AI焕采美颜、AI焕采美妆等多种AI算法的加持，带给我们丰富好玩的拍摄体验同时后期也不用过多调整图片。

充电续航方面，配备了80W超级闪充和4500mAh大电池。10分钟将4500mAh电池充至45%，基本半个小时左右时间就能充满，长时间的续航也基本能满足我们一天使用手机的硬性需求。同样采用OPPO独家的电池智能健康引擎，经过测试电池充放电循环1600次，电池寿命长一倍。而且还有智能5芯的防护，全方位在充电方面保护手机充电安全。售价上，OPPO Reno8 手机8GB+128GB版本售价2499元，8GB+256GB版本售价2699元,12GB+256GB版本售价2999元。

一加 9RT 5G

起售价：2899元

首先这款手机本身定位为“旗舰产物”，正如slogan介绍那样“一出场，便自带C位出场”。外观方面采用特有的漫反射渐变纹理与蒸馏OCO工艺叠加，从而焕发出通透、柔和、丰富的艺术光泽。一加9RT提供了“暗物质”、“骇客银”和“青空结界”三种配色版本。正面为6.62英寸的AMOLED 120Hz直屏，机身厚度8.29mm，重量为198.5g。质感再进化，第二代丝绸玻璃工艺，手感丝滑细腻。光影交错间，速度感与金属质感满满。

性能配置方面，号称“五大高能组团”之下，即是为搭载高通骁龙888处理芯片+LPDDR5+UFS3.1超速存储+空间散热系统+ColorOS12的组合。日常刷手机玩游戏游刃有余，而且散热面积达到了19067.44mm2,散热效率相比一加9手机提升了20%，散热方面总体说还不错。ColorOS12.1的加入，可以保证无论是拍照还是各种APP打开操作，都变得轻快又流畅。游戏体验方面配备了600Hz触控响应、电竞级三WiFi天线、4D振动马达、120Hz E4高刷好屏等内容。加上120Hz高帧内容与屏幕强强联合，支持次像素渲染、HDR 10+、视频超分和视频色彩增强体验也是一应俱全。

影像体验方面，IMX766旗舰传感器与OIS光学防抖双加持，后置为5000万超清主镜头+1600万超广角镜头+200万微距镜头的三摄系统。同时得益于DOL―HDR硬件技术，带来了画质与动态双提升。在拍摄照片或者视频的时候，保证亮的地方不至于过曝，暗的地方在补充明度的时候尽显自然过渡之美。并且沿用Pro级的5000万像素和夜鹰捕光算法的加持，让夜景照片更清晰，拍摄时从而可以保留更多细节。

充电续航方面65T超级闪充与4500mAh电池组合，大概半个钟左右即可快速回血电量充至100%。而且为了保证充电安全，采用了多达12个温度传感器以及独立芯片保护。精确控制充电升温，避免充电温度过高，从而也能满足日常的续航要求。售价上，一加9RT 5G手机8GB+128GB版本售价2899元,12GB+256GB版本售价同样2899元。

vivo S15

起售价：2639元

除了承袭S家族时尚轻薄设计基因与前置影像实力的同时，性能与综合体验也得到了全面提升。配色方面vivo S15提供了“盛夏”、“浅金”和“耀黑”三个配色版本。正面搭载一块6.62英寸的三星120Hz 超感竞速屏，边框采用航空级标准的金属中框，既轻盈又坚固，尤其是精工细作的直边工艺，亮面锐利透亮，哑面柔和舒适，通过全新升级的萤石AG工艺和水波纹设计，让玻璃表面的晶体更加细腻。厚度保持在8.08mm，重198g。整机设计风格简洁而不失高级质感，随着不同角度下的光线变化呈现出自然柔和的渐变效果。

性能配置方面，vivo S15搭载骁龙870巅峰版旗舰芯，延续8系旗舰规格，配合vivo自研VMET内存增强技术，提升性能的同时降低功耗，带来旗舰级性能体验。而且支持360Hz触控采样率，游戏场景下瞬时采样率更高可以至1200Hz触控响应。这块屏幕也通过了SGS护眼认证及HDR10+认证，整体的色准、使用起来的流畅度以及跟手性都比较不错。散热方面，基于vivo S15系列全系采用行业首创的电竞级仿生散热系统，散热面积高达机身的3倍，能为手机换来最高1.2℃ 的温度改善，可以最大限度的避免游戏时掉帧、卡顿的情况，保障高帧游戏持久稳定输出。此外在系统上，vivo S15 搭载的同样是基于Android 12.0开发的 OriginOS Ocean，游戏激战或者日常使用都能游刃有余，带来流畅体验。

影像体验方面，标配的slogan“每一拍，都是电影感”。在影像硬件上vivo S15系列全系主摄标配大底传感器和OIS光学防抖。相机模组上前置采用3200万超清摄像头，单像素面积较上代提升30%，轻松掌控更复杂光线环境;后置采用全新的6400万超清大底镜头，搭载光学防抖技术，可以在暗光下提供稳定的手持拍摄体验，带来6倍进光量的稳定性能。软件方面，vivo S15系列带来影棚级人像算法，结合夜景降噪、超级夜景算法等 vivo 算法矩阵，从而还原纯净画面和人脸细节。影像画质全系增强，带来电影级质感。

充电续航方面，66W闪充和4500mAh大电池的组合，续航更持久。据悉从充电器到手机整个充电链路带来24重安全守护，18分钟就可以充至50%的电量。日常续航体验也不含糊，充满电的情况下可以连续玩27局的“王者荣耀”，亦或是观看电视剧的时长达1000分钟左右。售价上，vivo S15手机8GB+128GB版本售价2699元,8GB+256GB版本售价2999元，12GB+256GB版本售价3299元。

以上三款手机基本在这个预算内，在影像方面也都搭载了自家的影像自研技术。当然，任何东西不可能十全十美。但是对于日常的使用和需求，基本上也算满足了咱们的这个预期。目前，各自均在京东和官方商城都推出了618优惠活动，感兴趣的朋友可以前去了解更多的相关详情。