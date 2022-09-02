多设备随意切换！ColorOS 13响应式布局2.0让用户体验更舒适

作者：惜

【天极网手机频道】在2022年的ODC大会上，OPPO发布全新的ColorOS 13系统，带来水生设计、智慧生活、流畅和安全四大升级，为ColorOS用户带来安全、流畅、智能的使用体验。

在用户最关心的安全性上，ColorOS 13新增自动打码功能，用户开启后在截屏时自动识别头像、昵称，并进行模糊打码处理，而且用户也可以手动对聊天内容进行打码。流畅性上，ColorOS超算平台通过算力模型对硬件计算资源进行精准调度，结合并行计算、高性能计算、端云计算以及智能计算四大计算引擎调优，为用户打造全方位流畅、稳定的体验。

在交互界面上，ColorOS采用“水生设计”，通过色彩、动效和图形构成一套新的视觉语言，增强图标的对比度、将主题色由绿色改为蓝色，同时将波动涟漪等动画效果应用到系统时钟、手机管家和充电动画等场景中。

在交互性上，ColorOS 13为了让跨设备间的互联更流畅，打造了全新的响应式布局2.0。响应式布局2.0通过深入到系统级的优化技术，自适应不同尺寸的屏幕，大幅减少用户在不同设备间切换的学习成本。经过深入体验后总结出三大核心体验。

首先是桌面图标布局，ColorOS 13能够根据快速适应不同尺寸屏幕的切换，带来一致的视觉体验。比如在使用Find N外屏时，图标会比内屏小一些，而同时将图标间的距离拉大，让桌面不会有拥挤的视觉效果;使用时的图标会收纳将会变成抽屉式，打开就能看到桌面内容，更高效的利用屏幕空间。

其次，ColorOS还打破了设备间的藩篱，为手机带来了多设备快速切换功能。但多设备切换时又将面临手机、折叠屏或平板间不一样尺寸的屏幕，也需要面对快速切换设备的适应问题。但搭载ColorOS 13的产品能快速适应，同样得益于响应式布局2.0。比如相册中的图片、视频集均支持瀑布流自适应效果，显示图片内容时能够更充分的利用屏幕空间，显示更多的图片。另外，ColorOS对大屏设备进行适配，充分发挥大屏的优势，带来更好的使用体验。

最后则是操作逻辑自适应，通过交互确认框的设计，让ColorOS 13可通过响应式布局2.0能够更简单的操作。比如没有进行调整的删除照片操作，删除按钮在屏幕右下方，但确认删除的按钮则位于屏幕正中，用户不得不将手一动刀屏幕中央进行删除确认;但经过操作逻辑自适应的调整后，ColorOS 13上的确认按钮也做到跟随设计，用户无需大幅度一动手掌，也能实现删除。

随着IoT产品呈现出爆发式的增长，不同设备之间的自适应是一个巨大挑战。OPPO在充分考虑用户视觉和使用习惯上的需求后，为ColorOS 13上引入超好用的响应式布局2.0，解决不同设备之间的视觉、操作逻辑以及效率问题，让不同设备发挥各自优势，同时让用户体验更上一层楼。