ColorOS 13正式版首发升级，率先适配三款机型

作者：墨将

【天极网手机频道】9月23日，ColorOS 13正式版本推送，将带来更具活力的全新视觉、全面流畅稳定的性能、更可靠的隐私安全保护、更智慧的场景体验等核心升级，率先适配Find X5 Pro、Find X5 以及一加10 Pro三款机型。

ColorOS 13正式版本推送

ColorOS 13正式版是行业首个同步Android 13大版本的系统，OPPO已连续四年实现与谷歌同步，在行业内首发安卓大版本的公测版。此次系统升级，将为安卓用户带来全面流畅和智慧互融的体验。

在性能方面，超算平台作为ColorOS 13的技术支持，通过算力模型和并行计算对芯片实行指令级调度，将以最佳算力组合方案带给用户流畅、稳定、低能耗的使用体验。同时，ColorOS 13也继承了Android 13重点升级的安全隐私领域，新增第三方应用全周期管控的智能护盾以及恶意行为拦截功能，减少手机卡顿问题，保护用户的隐私安全。

在应用方面，ColorOS 13带来更多智慧场景体验。办公场景下，打通OPPO旗下的手机、智能手表、智能电视、平板等设备，实现多设备协同工作，配合新增的会议助手功能，让办公效率加倍。生活场景中，ColorOS 13除新增60s健康自检功能以及家庭空间和儿童空间外，息屏界面还将支持更多日常生活类应用，用户不必解锁手机，即可在手机息屏状态下实时关注外卖或打车信息，并可轻松控制和播放歌单等。

“万物互融”的时代背景下，带给用户更具有智慧性与流畅性的产品一直是ColorOS的初衷。ColorOS 13正式版系统的发布将给用户带来更为便捷的智慧生活新体验。更多机型适配计划，请每月底关注ColorOS官方微博官方信息。