iPhone 14 全系售价曝光，相较于上代产品价格上涨

作者：饶玉

【天极网手机频道】据外媒报道称，iPhone 14 系列售价对比iPhone 13系列价格将会上涨，具体售价情况如下：iPhone 14 售价 799 美元、iPhone 14 Max 售价 899 美元、iPhone 14 Pro 售价 1099 美元、iPhone 14 Pro Max 售价 1199 美元。

根据此前曝光的消息我们可以得知，iPhone 14依拥有四个版本，包括iPhone14、iPhone14 Pro/MAX、iPhone14 Pro Max。在硬件方面，iPhone 14全系列可能会搭载最新的A16苹果自研处理器，网上盛传的“低配A15、高配A16”在笔者看来大概率不会出现，因为所谓的A15库存已经在SE 3这款小屏旗舰上清的差不多了。

除此以外，苹果最受诟病的使用体验―信号问题一直以来都没有得到很好的解决，而苹果有意在iPhone 14上通过自研芯片开始着手解决这个问题。据悉，2019年苹果开始采用高通基带，iPhone 12、13也都采用的是高通基带，但是信号体验依旧不如人意。

在此背景下，苹果启动了自研基带芯片的工作，2019年以10亿美元的价格收购英特尔旗下的手机基带芯片部门，得到了8500项相关专利以及2200名英特尔员工，据外媒消息显示，在iPhone 15系列上或将会看到信号问题在一定程度上的解决。

在其他配置方面，有消息称iPhone14 Pro与iPhone14 Pro Max将摄像头升级到4800万像素，并且支持多倍变焦功能。iPhone14系列将支持IP68级别的防水、3D结构光的面部解锁、5G网络、X轴线性马达、双扬声器、NFC、高刷新率等功能，功能性可谓是不乏亮点。