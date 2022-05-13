就是想告诉你，近期的新机不入手就亏了

作者：毛毛

【天极网手机频道】上半年的新机出的差不多了，接下来要发布的新机也不在少数，都赶在618之前发布上市，准备掀起一波购机潮。当然，新机都还需要再等等，不妨看看已经上市且在热销当中的新机，从入门到旗舰，涵盖各价位段，可以说满足了不同消费者的不同需求。

iQOO Neo6 SE

拥有强悍性能的iQOO Neo6 SE更带来全方位的实力表现的同时，更是2K价位段最值得选择的产品之一。

iQOO Neo6 SE搭载高通骁龙870，经过11轮整机环境的成熟调校，能够在充分发挥强悍性能同时带来极佳功耗表现，既冷静又能打，更有超频版UFS 3.1和内存融合2.0，卓越的性能表现能够满足多数用户的需求。iQOO Neo6 SE具备总面积高达36907mm2的叠瀑液冷散热，多层石墨与手机结构紧密贴合，无死角带走热量，助力手机性能发挥再上台阶;双电芯80W闪充仅需30分钟就能将4700mAh大电池充至100%，“充得快用得久”组合为iQOO Neo6 SE的全面发挥提供源源动力。

iQOO Neo6 SE搭载6.62英寸三星E4发光材质120Hz流光屏，支持LTM阳光屏、100% DCI-P3广色域和HDR10+，拥有1300nits局部最高亮度和600万:1的对比度，全场景支持60Hz/120Hz/智能切换三档调节，实现高刷屏幕与功耗表现之间的完美平衡。背面摄像头模组采用“透明胶片云阶”设计，灵感来源于胶片和拍立得相纸;云阶上的字符采用像素风格设计，镜面银丝工艺带来光哑对撞的效果。

iQOO Neo6 SE通过KPL比赛用机测试认证，具备10倍触控分辨率和1200Hz瞬时触控采样率组成的“双10倍触控微操”，强化游戏操控感，同时，iQOO Neo6 SE拥有X轴线性马达和封闭式立体双扬，且针对不同游戏类型专门定制不同音效，带来具有沉浸感的听感体验。

iQOO Neo6 SE搭载后置6400万像素OIS三摄系统，主摄采用1/1.7英寸大底CMOS，OIS的加入提升了拍摄成片率，配合iQOO的独家调校，无论是能够带来丰富细节的6400万高像素模式、极具氛围感的派对人像拍摄还是超级夜景模式，都让用户无论日夜皆能随性而拍。

iQOO Neo6 SE共有3个版本、3个配色可供选择，8+128版本售价1999元;8+256版本售价2299元;12+256版本售价2499元。现已全网热销当中，感兴趣的用户不妨前来了解一下。

OPPO K10

一直以来，OPPO K系列以硬核气质来打造轻旗舰，凭借着超值价格和高性能表现，深得广大硬核玩家的喜爱。作为全新一代OPPO K系列产品，OPPO K10在屏幕素质、影像技术等方面也再次突破，内置旗舰级芯片，更有六大“神装”辅助，游戏畅爽无阻。不仅如此，OPPO K10系列还在外观设计上也进行了大胆创新，打造出不同于以往的电竞级硬核外观。

这一次OPPO将曲线美学带到了OPPO K10系列上，机身背部以柔和的曲线呈现硬核的外观。OPPO将使用在Find旗舰产品上的行业难度极高的G3连续曲线设计用在K10机身设计上，平滑过渡还原游戏手柄式贴合感受，边框曲面微弧的设计使得手感更舒适。

值得一提的是，OPPO K10系列机身内部元器件接近 1：1平衡配重，单手持握时不再“头重脚 轻”。摄像头模组与背板之间，也选用黄金曲线平滑过渡，三边等距的“火山台地”自然隆起，横向游戏场景握持手感更佳。一体式机身背板，醒目的全新K10系列镭射符号更加彰显个性，哑光磨砂的高级质感与握持手感二者兼得。

OPPO K10正面则是搭载一块6.59英寸的LCD面板，支持120Hz刷新率以及240Hz触控采样率，100%DCI-P3广色域，画面流畅且色彩丰富;6档变速调节针对不同的场景适配不一样的帧率，这样可以有效保证用户使用体验效果的同时还能智能降低功耗。

价格方面，OPPO K10 8GB+128GB版本售价1999元，8GB+256GB版本售价2199元，12GB+256GB版本售价2499元;OPPO K10 Pro 8GB+128GB版本售价2499元，12GB+256GB版本售价3199元。目前新机正在热销中，用户可上OPPO官方商城以及各大电商平台进行了解以及购买。

一加 Ace

一加 Ace 设计上采用了硬朗直边，正面是一块深度定制的6.7英寸120Hz柔性电竞直屏，支持10亿色与HDR10+认证，色彩细腻准确，搭配2.5D 台阶的全新设计，看上去更加轻薄，也更具速度与力量感，手机后壳一加 Ace采用全新的电光瀑布工艺，行业首创光哑渐变，左侧纹理自上而下慢慢消失，自然渐变的留白让人能感受到光的流动。后盖线条纹理由深至浅，质感和细节都更有层次，手感细腻且不沾指纹。配色上，一加 Ace选用“开黑”和“回蓝”两色，开黑低调沉稳又不失优雅，光照下仿佛有光影流动;回蓝采用幻彩CD纹，灵动飘逸。一加 Ace机身厚度仅为8.2mm，重量控制在186g，依然一加式的好手感。

性能上，一加 Ace搭载独家定制版天玑 8100-MAX芯片，通过一加和MTK专属的研发团队联合调校，天玑8100-MAX针对游戏稳定性，AI 计算能力和夜景视频降噪能力进行了全面优化。

游戏方面，一加充分结合 MTK 稳帧策略和HyperBoost 游戏稳帧引擎的 GPA 稳帧策略的优势，保持长时间帧率稳定;AI性能上，得益于双方AI技术能力的融合，天玑8100-MAX的AI算力大幅提升，Benchmark AI 跑分定制版天玑 8100-MAX芯片比非定制版本高约2000分，同平台排名第一;针对用户痛点场景夜景视频拍摄，一加Ace专门做了针对性技术攻克，使其夜景视频降噪能力大幅提升。

影像方面，一加 Ace搭载IMX766 + OIS 光学防抖影像组合，带来旗舰级的影像表现。在相机算法上，集团已经打磨了IMX766 超过2年时间，影像算法经历了 40 次大版本的迭代优化，IMX766 传感器的能力得到最大程度的发挥。在 OIS 光学防抖的协同下，IMX766拥有优秀的成像表现，成像锐度、降噪和暗光细节俱佳。使用一加 Ace拍摄的照片清晰通透，白平衡控制出色，即使动态抓拍效果也非常清晰。

售价方面，一加 Ace 8GB+128GB版本售价2499元;一加 Ace 8GB+256GB版本售价2699元;一加 Ace 12GB+256GB版本售价2999元;一加 Ace 12GB+512GB版本售价3499元。目前新机正在热销当中，快去了解一下吧。