安兔兔：2022第三季度用户偏好榜数据出炉，与上一季变化不大

作者：毛毛

【天极网手机频道】根据安兔兔近日公布的2022第三季度用户偏好榜数据出炉，分别从屏幕尺寸、分辨率、刷新率、RAM/ROM等多个角度统计出了今年第三季度用户的用机数据，但整体情况与今年三季度手机发展的情况相吻合，数据上的变化相较第二季度变化也不大。

从Q3用户手机屏幕尺寸分布数据情况来看，6.7英寸大屏的占比达到了32.2%，依然是最高的，虽然相比上一季度的33.5%下降了1.2%，但也不影响其最大占比的份额，不难看出大屏依然是当下用户的首选，反观小屏倒也没有那么吸引用户了。紧跟在后的是6.6英寸以及6.8英寸大屏，分别占24.9%、10.5%的市场份额。这三种屏幕尺寸占据了半壁江山还要多，其实不是用户非要买大屏手机，只是这个市场的发展是如此，无论用户接受与否，主流机型的屏幕都在这个尺寸之内，换句话说就是用户没得选。

再来看屏幕分辨率的数据情况，1080P依然是主流，毕竟在人眼的可视距离内，1080P依然是最佳的选择。2K分辨率占比9.1%，目前也就是高端旗舰机上才会用上，但其实给用户带来的实际视觉体验提升并不大，用户日常也不见得会开2K来用手机。不过2K屏的占比虽然还不到10%，但也足以说明高端手机的普及已经初见成效。还有18.8%的其它，主要为720p以及各大厂商定制分辨率。

屏幕刷新率方面，目前120Hz占比是最大的，达到45.4%。这几年手机厂商用LTPO给耗电和高刷之间找到了一个平衡点，通过自动的调节来让手机高刷智能改变，既能获得刷新率的享受也能给电池带来一个较合理的续航。紧跟的是占据40%的60Hz屏，这算是目前主流市场的标配。让人意外的是90Hz屏仅有6.5%的占比，极个别游戏手机会使用144Hz和165Hz的超高刷。这只能说明高刷新时代的转折点已到，只是还无法做到全面普及，行业的普及任重而道远。

处理器的数据情况，虽然联发科在中低端市场一路高歌猛进大有“咸鱼翻身”之势，凭借5G时代实现弯道超车，但要说彻底撼动高通江湖地位还没那么容易。根据数据来看，高通芯片占据60.7%的份额，独占大半江山，比起第二季度又提升了，主要原因是高通第三季度推出了骁龙8+处理器，让手机厂商纷纷“回头”用回高通;联发科则是24.0%的占比，即使联发科不甘示弱也推出了天玑9000+，但无奈还是抵不过高通，如果下个月没有骁龙8Gen2的出场，天玑9000+还可以再努力一把，但无奈骁龙8Gen2即将发布，下半年旗舰手机也将搭载最新芯片，后续应该没有天玑9000+什么事了。

CPU核心数据向来稳定，变化不大，八核心是目前最为稳定的设计，占据98.8%的份额，也是当下SoC市场的主要架构方式。

RAM的8GB占比数据相比上一季有了一点点的降低，从上个季度的45.3%降到了44.4%，但还是目前国内手机市场的主流。6GB RAW 也有下降，但目前搭配这个存储的大部分都是入门级的，可作为备用机或者给对手机要求不太高的长辈或小孩学生党使用。随着8GB RAW占比下降，12GB则比上个季度有了0.1%的提升，来到了37.1%，虽然不多，但好过没有，对用户来说也是好事。

128GB和256GB的ROM占比也出现了下降趋势，但512GB的ROM占比增幅2.3%，占比7.3%。不过按照目前的市场需求，128GB和256GB依然是大家的首选，分别占比30.8%和56.1%;64GB和32GB占比4.4%和0.9%，但这种古老级别的目前市场上应该是找不到了。

安卓版本的分布情况也是相当明显，只要手机配置不差，基本上都能用上最新的Android版本，确保手机的安全性和系统的流畅度。Android 12版本占比64.6%，上个季度才55.3%，大幅增长9.3%。其它的应该就还是一些老机子上的版本了，要么是厂商的推送更新还没推，要么就是机型成老古董停止更新了。

以上就是安兔兔2022第三季度用户偏好榜数据，数据其实是和上个季度变化不大的，毕竟第三季度属于一个承上启下的转折，接下来的第四季度才有真正的大变化。