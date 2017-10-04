iOS11再升级 已入坑的你还会继续吗？

【天极网手机频道】“举头望明月 低头抢红包”的中秋当日凌晨，iOS系统迎来了毫无征兆的再次固件升级，本次升级的版本为iOS 11.0.2。从推送的截图来看，本次升级主要是针对之前版本的升级与更新，修复了iPhone 8及8 Plus在通话过程时的噼啪声，解决了部分照片被隐藏的BUG，同时还对S/MIME中无法打开附件的问题进行了处理。当然，新版本中是否隐藏了意想不到的惊喜还需要等待大家的自行体验了。

iOS11发布

细数之下，iOS11是在iPhone十周年发布会上，推送的新版本系统，并被运用于已经上市的iPhone 8和8 Plus上，在即将发布的iPhone X上同样是配备的iOS11。作为跨时代的周年庆典版，除去网友无力吐槽的8及8 Plus外，X的期望值还是相对较高的，同样新版本的推送同样备受果粉们亲睐。

新版操作系统iOS11于9月20日凌晨正式推送更新，支持iPhone 5S后推出的苹果手机。而iPad则支持iPad Pro全系列、iPad Air2、iPad Air、iPad 5、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2。iPod只支持iPod touch 6。官方介绍重点就新版本在优化操作体验方面进行了详细的说明，也引发了众多用户的更新升级。但是，升级后的小伙伴们表情不一，有庆幸操作便捷升级者，也有吐槽新版手机卡顿更明显等，但归咎起来还是体验到了新版系统带来的便利。

可在此时，众多安卓粉丝已经按耐不住了，就iOS 11进行了全面抨击，控制中心数据流量可手动关闭，安卓用户收回手机顶端下滑的手指，面对屏幕中展现的系统设置笑而不语，相机功能直接扫描二维码，这个在2年前安卓已经实现的功能，至今貌似还真不通用了，再来看看卡片风格和截图修图，此等神操作确实便利多样，但在安卓各种花式截图面前，苹果创新貌似并没得到充分体现。从而引发网友评论：通过多年努力，苹果终于赶上了2年前的安卓操作。

iOS 11.0.1来袭

虽然iOS11被吐槽的不少，但忠实的果粉自然会去其糟粕留其精华，坚定不移的紧跟新版操作系统的步伐。可让你万万没想到的，iOS11正式推送后的一周即9月27日，iOS 11.0.1版操作系统就已来临了，在新版系统还没应用熟练之时，查缺补漏的升级版就来临了，可见苹果的研发实力还是不错的，短短一周时间就将漏洞BUG问题解决，还对系统流畅程度进行优化，竭诚为消费者上帝服务。

可是，中秋佳节之日，相继上个版本仍然一周的时间，你再次发布了iOS 11.0.2的新版推送，先不说此次更新又带来了什么意想不到的惊喜，但这更新频率就有点过于频繁了，竟然有这么强大的实力去进行BUG修复，那为什么就不能在新版本发布前进行合理完善的内测体验，以最佳的系统呈现在消费者面前呢？对此，是个非常值得深思的问题。

最后，笔者想说的就是，竟然你跟进了iOS11，又进行了11.0.1的加持，相比这回的11.0.2也不会错过了，至于后续的11.0.n那就让它来的更猛烈一些吧，我还不信这个坑没有填满的一天！



（ 作者：雷文信 责任编辑：雷文信）

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