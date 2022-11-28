手机中的SUV moto X40将支持IP68防水，定档12月发布

【天极网手机频道】随着高通正式推出了全新一代的旗舰移动平台骁龙8 Gen2，各大手机厂商都开始着手准备全新的旗舰新机。目前vivo已经率先发布了相关新品，其它厂商也都在持续进行预热，骁龙8 Gen 2 旗舰手机将会在这俩月扎堆发布。今天下午的时候，联想中国区手机业务部总经理陈劲透露，摩托罗拉moto X40将支持IP68防尘防水，会在12月份正式发布。

陈劲称moto X40为“手机中的SUV”，所谓SUV指的是运动型多用途汽车，简单说就是适用场景更多，也就是强调这款产品能够应对更多的使用场景。

除此之外，此前陈劲也曾放出过其安兔兔跑分成绩，达到了惊人的131万+，比高通官方公布的还要高，在性能调教这块做的非常到位。它将会采用等高高斯四曲面屏幕，相较于传统的四曲面设计，它通过四角球面设计达到正视角边框宽度一致的效果，该技术解决了屏幕视觉对称性问题，使其屏幕长边 、短边、高四角Border近似一致，实现了真正意义上的四边等高，带来更好的视觉观感。后置摄像头预计会配备5000万像素+5000万像素+1200万像素的三摄组合，该机可能会提供有两种续航+快充的配置，分别是4950mAh电池+68W快充、4450mAh电池+125W快充。

我个人猜测，moto X40会在12月初就正式发布，因为此前陈劲曾暗示将“截胡”，既然争不到率先发布，那么可以争个率先开售。据了解，vivo X90 Pro+是12月6号正式开售，那么moto如果要抢的话，发布时间肯定要在这个之前，当然价格依旧是值得期待的点，是否还会成为新的“卷王”。