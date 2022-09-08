论创新还得看华为，iPhone14刀法精准，与华为Mate50系列硬钢或吃败仗

作者：夏初

【天极网手机频道】9月6日，华为秋季新品发布会举行，暌违两年的Mate 50系列终于面市;9月8日凌晨，苹果“超前瞻”特别活动举行，全新iPhone 14系列登场。三天两场重量级发布会，两大巨头均携最新一代旗舰入场，有关Mate 50系列与iPhone 14系列孰强孰弱的讨论就逐渐多了起来。那么本文就来对比一下这两款新鲜出炉的旗舰，一边是国产高端的最强战力，一边是独一份的老牌王者，究竟谁更能获得用户的青睐呢？

华为Mate 50系列共包含四个型号，分别为Mate 50E、Mate 50、Mate 50 Pro以及最为高端的华为Mate 50 RS保时捷设计，iPhone 14系列同样包含4款机型，砍掉了以往叫好不叫座的mini机型，新增iPhone 14 Plus，另外三款为iPhone 14、iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max。

首先从外观层面来看，Mate 50系列依然保持了华为大气成熟的外观设计，中轴对称、环形摄像头模组，同时加入了“巴黎饰钉”设计，更添质感;配色方面，华为Mate50系列玻璃版本拥有冰霜银、曜金黑、流光紫三款配色，同时为素皮版本带来了昆仑破晓与昆仑霞光两款配色。值得一提的是昆仑配色版本还将拥有更为坚固的昆仑玻璃前面板，大大提升了手机的抗摔性能，这块屏幕获得了全球首个“瑞士SGS五星抗跌耐摔权威认证”，能够与iPhone上的超瓷晶面板直接对话。

iPhone 14系列整体的设计风格也没有改变，直角边框，两款普通版本的摄像头依然是对角线排列，Pro版本则为三角排列。外观方面最大的改变在于，iPhone 14 Pro系列终于不用“刘海”屏了，而是采用一个长药丸开孔容纳前置摄像头以及Face ID相关模组，“灵动岛”交互设计让软硬件结合更为紧密。其中Pro版本包含深空黑、银色、金色和暗紫色四款配色。iPhone 14两款标准版则拥有午夜色、蓝色、星光色、紫色和红色5款配色可选。

iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max搭载全新超视网膜XDR显示屏，支持ProMotion自适应刷新技术，终于为加入了全天候显示功能――这一点华为早就做到了。值得关注的是iPhone 14 Pro系列HDR峰值亮度最高可达2000nits，手动最高亮度也在1600nits，非常夸张。

影像方面，华为经过多年深耕，在与徕卡分手之后推出了自家的XMAGE影像系统。此次的Mate 50 Pro首发十档可变光圈，大幅提升移动影像水准，将移动影像标杆抬升到了一个新的层级。Mate50 Pro主摄拥有目前业界最大F1.4光圈，虚化更自然。在感光能力Max的RYYB传感器加持下能够带来更为精准的虚化以及更加优秀的暗光表现。

正如之前预测的那样，苹果正在将iPhone标准版与Pro版本的差距逐渐拉大。iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 虽然搭载了全新升级的主摄，但像素数量仍为1200万，综合来说，在影像层面无法与Mate 50抗衡。而iPhone 14 Pro也是刚刚才将主摄升级到4800万像素――安卓这边连中端机都用了好多年。四合一像素技术也是安卓用了很久的，亮点在于第二代传感器位移式光学图像防抖功能以及2倍长焦。拍摄全分辨率照片和4K视频，无需数码变焦。相比之下，苹果的优势更多的体现在视频层面，能够带来非常稳定的手持拍摄效果。

两家巨头纷纷将目光投向卫星通讯，华为Mate50系列成为全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。Mate50系列支持北斗卫星消息硬件能力，当用户身处无人区、海洋、地震救援等无地面网络信号覆盖环境下可通过畅连APP将文字和位置信息向外发出，与外界保持联系，并支持多条位置生成轨迹地图。

iPhone 14系列虽然也支持了卫星发送坐标或求救信号，但是在国内并不适用，目前只能美国和加拿大用，并且只有前两年免费，后续怎么样还两说着。

华为Mate50系列尽管没有采用动辄过百瓦的大功率快充，但是在充电与电池容量方面找到了合适的平衡点。66W有线快充和50W无线快充足够用了。并且最关键的，华为Mate 50系列能够为用户提供最低限度的电量保障。当手机电量低于1%时聚能泵功能启动，支持待机3小时/通话12分钟/亮码10次/扫码4次，并且不会损伤电池寿命，真正消除用户的电量焦虑。

我们再来看看价格，iPhone 14起售价格为5999元，iPhone 14 Plus起售价格为6999元，iPhone 14 Pro起售价格为7999元，iPhone 14 Pro Max起售价格为8999元，顶配版本售价13499元。除了新增的Plus版本外，其他三款产品的起售价格与上代产品均保持了一致，整体来说保持合理――但是这也只是说入门级的128GB，因为在更高容量的版本中，各型号iPhone均有所上涨，从100-500元不等。

与之相比，华为Mate50 E售价3999元，Mate 50售价4999元起，华为Mate50 Pro售价6799元起，华为Mate50 RS保时捷设计售价12999元，在各不同存储版本中的价格也都占据优势。

2022两大旗舰之争已经拉开大幕，在接下来很长的一个时期内都将持续。而综合配置与价格因素，选择哪款成为自己的新设备，相信消费者心中已经有了选择――用脚投票无疑是最好的反馈。