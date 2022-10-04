　　1TB手机逐渐增多，超大内存已成刚需？

作者：云隐

【天极网手机频道】手机发展至今，可以说已经相当成熟了，人们不再追求单一的性能或配置，反而衍生出了其他方面的需求。或许你会经常听到“电量焦虑”，但在手机厂商的推动下，电池容量不断提升，充电功率目前也已经高达200W，手机的续航水平得到了有效提升。然而，近年来，手机行业衍生出了一个新的词“内存焦虑”，顾名思义就是用户手机的储存空间出现了不足的情况。

在如今的手机市场中，大部分手机基本都是128GB起步，当然还有256GB可选，而旗舰机更是提供了最高512GB可选。对比过去的16GB、32GB、64GB，手机的内存确实发生了不小的变化，而这本质上反映的正式用户对于内存的需求变化。去年iPhone 13系列摒弃了深受用户诟病的64GB版本，将全系的起售版本内存提升至128GB。然而，更令人意外的的是，iPhone 13 Pro与iPhone 13 Pro Max更是将最高内存提升至1TB，乃至今年的iPhone 14 Pro系列也是如此。

1TB的概念，在PC端或许比较常见，但放在手机上，无疑令人产生质疑。在笔者看来，对于多数用户而言，256GB其实是足够使用的。以笔者256GB的iPhone 13为例，前前后后安装完80多款APP之后，并且使用了将近一年的时间，内存还剩下接近一半之多。当然，如果说需要用到手机工作，例如长期储存微信文件之类的，那么可能需要升级到512GB，但预计任然足够使用。

那么，为什么我们会有所谓的“内存焦虑”？从生产者的角度来看，手机的功能越来越丰富，系统占据的内存自然也会越来越大。笔者的iPhone 13已经更新至iOS 16版本，其中iOS占据了9.19GB的内存，而系统其他数据则占据了10.98GB，总共高达20GB的系统数据，这对于手机内存来说，属实是不小的负担了。

另外，我们也知道，现如今各大应用软件的安装包也越来越大，安装之后还需要缓存内部的数据。尤其是使用频率最高的微信，除去聊天记录与朋友圈缓存外，所使用的小程序也占据了不小的内存。如果没有定期进行清理的话，长此以往，微信占据的手机内存自然是越来越大，最终出现内存不足的情况。

从用户层面来说，手机提供的丰富功能，驱动用户更依赖手机，使用频率不断上升。这也就意味着，随着使用频率的提高，手机缓存或产出的数据也在增多。以影像为例，短视频的冲击下，激发了用户对于图片或视频的创作欲望。用户的每一次拍摄与分享，都在消耗手机的内存，对于128GB或256GB的手机来说，显然是不够用的。

笔者以为，功能与体验导向下的大内存需求，是一种必然的趋势。目前，除了iPhone外，安卓厂商的旗舰手机也在逐步提供1TB内存版本的手机，而512GB也满满下放至中端机。例如：近期iQOO NEO6 SE推出了12+512GB版本，并且售价控制在3000元以内。或许现在1TB看似距离我们比较遥远，但随着时间的推移，128GB乃至256GB将于曾经的64GB一样，逐渐被淘汰。因此，1TB目前还不是刚需，但距离它成为刚需的那一天，其实并不远了。