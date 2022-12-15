口袋折叠设计 OPPO Find N2 Flip尽显精致

【天极网手机频道】OPPO在INNODAY 22上正式发布了OPPO Find N2系列，其中小折叠OPPO Find N2 Flip是OPPO首款竖向折叠形态的手机，极具创新性的设计和交互，带来独一无二折叠屏体验。



OPPO Find N2 Flip

OPPO Find N2 Flip采用竖向折叠结构设计，仅191克的机身重量，通过简洁、精炼的线条设计，塑造出小巧精致的外观质感。在电池盖弧度的过渡上使用3D玻璃，弱化其棱角，让握持的手感更加舒适，搭配更窄、更利落的中框，可以极大增加整体的轻薄感，展开后的机身最薄处仅有 7.45mm，营造出视觉和手感上的无负担体验。



OPPO Find N2 Flip

全新一代超轻固精工拟椎式铰链相比以往方案会释放更多内部空间，可在狭小的机身内提供更大的电池储备，而且只用两节滑轨即可完成同样流畅的开合和悬停效果。



OPPO Find N2 Flip

细节成就一切，OPPO Find N2 Flip连转轴处都进行了极致的打磨。 通过微米级刀具多达12000转的雕琢，最终在金属上呈现出如水波般光影流动的效果。再配上慕紫、流金和雅黑三款颜色，让慕紫通透又柔和，流金晶莹又璀璨，雅黑细腻又顺滑。



OPPO Find N2 Flip

OPPO Find N2 Flip的内屏搭载6.8英寸E6材质AMOLED柔性屏，21:9尺寸比例，分辨率为2520x1080，最高支持120Hz刷新率，并搭载动态自适应刷新率技术。同时，OPPO Find N2 Flip拥有竖向折叠形态中最大尺寸的外屏，3.26英寸，比例17:9，在日常生活中这块外屏可以解决大部分即用即走的场景，无需展开手机，便足以处理一些常用软件的简单交互。例如外屏智慧卡片，用户无需展开手机，即可随时拍照、查看天气、日程管理、购物支付、调节耳机等，服务一触即达。除此之外，外屏还可实现一键回复功能，支持系统短信、微信等通讯 App，可以实现omoji、快捷短语、语音转文字多种回复形式。



OPPO Find N2 Flip一键回复功能

更“秀”的是，OPPO Find N2 Flip在内屏使用软件时，“一推即秀”功能可以应对生活中各种复杂场景，并支持多个服务类应用。可以在排队等待付款或者乘坐交通工具时，提前将付款码、交通码推至外屏，内屏则进行其他任务处理，操作互不干涉。用户只需从屏幕底部轻轻上滑，即可将界面推送至外屏显示，此时内屏仍可以继续使用，而外屏显示常亮，直至主动进行召回关闭。



OPPO Find N2 Flip“一推即秀”功能

一同发布的还有横折机型OPPOFind N迭代款OPPO Find N2，在华丽简约的外观下隐藏着OPPO更轻量化的折叠屏设计理念。航天级材料对铰链形态进行小型化重构，并以碳纤维材料作为屏幕支撑骨架，配合钛合金定制的整机螺丝，最终塑造了233g的整机重量，甚至比市面上主流的旗舰直板机更轻。



OPPO Find N2

5.54英寸的小巧外屏，17.7:9的比例，2120*1080的分辨率，让OPPO Find N2拥有小屏旗舰独有的握持手感以及单手操作屏幕的便捷体验。7.1英寸的镜面内屏，8.4:9的比例，1792*1920的分辨率，展开即横屏，大屏的视觉体验信手拈来。



OPPO Find N2

和OPPO Find N2 Flip相同的超轻固精工拟椎式铰链，带来更轻、更窄、更坚固的使用体验。从整体外观设计来看，OPPO Find N2在保留原有黄金尺寸的基础上，通过全新简约的配色、更细腻柔和的触感、更轻固的材料等超轻折叠设计，实现233g的轻盈无负担的使用体验。与此同时，这块屏幕也通过德国莱茵TUV手机折叠无忧认证，耐用性完全不用担心。



OPPO Find N2

目前OPPO Find N2系列已经正式发布，对这两款新折叠旗舰感兴趣的用户，不妨前去OPPO官网了解更多详情。