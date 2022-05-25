流畅双引擎再升级！OPPO Reno8系列越用越流畅

作者：惜

【天极网手机频道】随着技术的不断进步，手机正在变得越来越耐用。与此同时，手机应用愈发丰富的功能，也让APP日益臃肿。对于厂商来说，如何通过深度优化和碎片整理，为消费者带来持久、耐用的手机，也是系统优化中的重要项目。

从2020年OPPO提出30个月流畅护航概念之后，相信很多用户会关注手机的流畅性如何？不过在OPPO最新发布的Reno8系列中，就支持基于AI自流畅引擎进一步升级的“36个月流畅双引擎”，能够大幅提升手机流畅度。更重要的是，Reno8系列获得泰尔实验室36个月抗老化认证，得到泰尔实验室的认可，证明“36月流畅双引擎”得到权威机构认可。

OPPO的AI自流畅引擎会智能根据应用开启频次、前台停留时间等数据，为不同用户构建用机习惯模型，并针对应用进行优先级推荐，结合后台清理机制，实现资源按需分配，让手机越用越流畅。此外，OPPO还为Reno8系列引入Input Boost2.0和OPlus负载优化，分别改善滑动点击时的响应速度和系统负载，让系统体验更流畅。

OPPO Reno8系列还支持通过只读分区压缩、内存压缩框架、OSense三大技术，进一步节省系统空间，优化读写存储的性能。只读分区压缩技术通过将系统只读分区从EXT4文件系统替换为压缩文件系统(EROFS)，能够节省约2.28GB系统空间，减少解压内存占用和读放大，优化读性能;内存压缩框架则通过监控CPU与RAM状态，动态调整内存压缩策略，扩展系统可用内存，改善系统低内存以提高性能，并取消用户手动调节选项;最后一项则是OSense v0.1，通过统一内存管理，让系统能更有效的分配内存，提高内存管理效率，减少系统由于内存不足导致的卡顿问题。

相信在“36个月流畅双引擎”的加持下，OPPO Reno8 系列手机降火持久的流畅体验，用户可以放心的购买这款媲美旗舰机的产品。