天极传媒：
天极网
比特网
IT专家网
52PK游戏网
极客修
全国分站

北京上海广州深港南京福建沈阳成都杭州西安长春重庆大庆合肥惠州青岛郑州泰州厦门淄博天津无锡哈尔滨

产品
  • 网页
  • 产品
  • 图片
  • 报价
  • 下载
全高清投影机 净化器 4K电视曲面电视小家电滚筒洗衣机

手机

新机曝光精品评测选购指南市场行情 热点直播 极美荟 行摄 热机图赏 行业聚焦 手机摄影学院 安极网天极视频 极客修 应用下载
您现在的位置： 天极网 > 手机>新闻>努比亚M2全网首发 开启美颜双摄时代

3月28日努比亚M2全网首发 开启美颜双摄时代

天极网手机频道 2017-03-27 10:08 我要吐槽

　　【天极网手机频道】3月21日，努比亚在深圳召开2017春季新品发布会，M系列M2、M2青春版手机正式亮相。努比亚M2是M系列一款双摄机型，双1300万像素后置摄像头突破性带来双摄人像美颜，26W闪充充电让“手机充电一刻钟，使用一整天”;M2青春版超高像素前置摄像头可双重补光，让自拍不惧黑暗，更加自然。两款手机3月28日起全网同步首销，努比亚M2售价2699元起，M2青春版售价1799元。

3月28日努比亚M2全网首发 开启美颜双摄时代

　　全新影像技术，双摄摄影再次突破

　　努比亚M2后置双摄像头采用双1300万索尼摄像头，配备定制景深芯片，感知色彩的RGB sensor加黑白全透光的MONO sensor可一键完成虚化拍摄和景深效果。夜拍环境下，双摄镜头进光量提升96.6%，拍摄画面更亮，细节更为清晰，噪点显著减少。其中MONO sensor可独立成像，拍出单反级黑白大片，成像效果比滤镜拍摄更清晰通透。此外，努比亚M2搭载5片式驱动马达镜头和蓝宝石保护镜片，可实现最大F2.2光圈调节，对焦速度快至0.1秒，清晰捕捉灵动细节。

3月28日努比亚M2全网首发 开启美颜双摄时代

　　区别于其他双摄手机，努比亚M2突破性带来“美颜双摄”方案，自主研发的NeoVision 6.5 M2定制版影像系统开启人像摄影后，背景虚化的同时可进行十级美颜效果调节，也即十级美颜调节和十级景深虚化的人像美颜效果，可谓“十全十美”。该影像系统还新加入立体相机功能，围绕拍摄对象进行360度拍摄，立体感十足。此外，黑白相机、光绘、克隆、星轨、微距、电子光圈等多种特色的摄影功能，让手机摄影更加有趣。

　　努比亚M2青春版除和M2同样拥有1600万高像素前置摄像头外，还能通过补光灯和柔光屏补光实现自拍双重补光，即便是在黑夜中自拍也能清晰柔和，自然靓丽，随时随地展现最美的自己。

3月28日努比亚M2全网首发 开启美颜双摄时代

　　全新续航准则,闪充可达普通五倍

　　如果体验过电量图标红色带来的焦虑，才知道有种安全感，叫做手机电量满格。此次努比亚M2喊出“充电一刻钟，使用一整天”的口号。在充电方案上采用了NeoCharge闪充技术，实现26W低温低压快充，充电速度比普通充电器提升5倍。在提高手机充电效率的同时，还在充电期间提供26项的安全保护，防止过压、过流、过热。

3月28日努比亚M2全网首发 开启美颜双摄时代

　　测评机构对努比亚M2进行的实际测试数据显示，“从1%开始充电测试，5分钟充电共充入15%的电量，10分钟充入25%的电量，充到22分钟则可完成50%的充电量，续航可达一整天。”可以看出，努比亚M2在3630mAh大容量电池，以及多维度应用管理、多场景后台技术和多级温控调节的技术护航下，M2带来了超长续航和闪充的的双重体验。

　　努比亚在M2上首次采用后置双摄像头配置，并经过长期研发积淀后，重磅推出更适用于双摄摄影的全新NeoVision影像系统，提升双摄摄影成像效果的同时，再一次为手机摄影带来更多新鲜玩法。3月28日起努比亚M2和M2青春版将会在努比亚官网商城、京东努比亚官方旗舰店、苏宁易购努比亚官方旗舰店、天猫努比亚官方旗舰店同步开售。努比亚M2标准版(4+64G)售价2699元，高配版(4+128G)售价2999元，M2青春版售价为1799元，喜欢的朋友不要错过。

作者：张全蛋责任编辑：李子欣）
请关注天极网天极新媒体 最酷科技资讯
扫码赢大奖
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
努比亚M2(64GB/全网通)产品信息
M2(64GB/全网通)
报价
图片
评测
  • 屏幕尺寸：5.5英寸
  • 分辨率：1920×1080
  • CPU型号：高通骁龙625(MSM8953)
  • 4G制式：移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE)
  • 处理器核心：八核
  • 操作系统版本：nubia UI 4.0(基于Android M)
  • RAM容量：4GB
  • ROM容量：64GB
  • 电池容量(mAh)：3630mAh
  • 后置摄像头：双1300万
  • 前置摄像头：1600万
  • 指纹识别：支持
  • 查看更多参数>>查看更多产品>>

网上商城商品/规格/促销价格

相关报价

手机报价

品牌
苹果 三星 小米 华为 OPPO vivo 荣耀 魅族 努比亚 LG 一加 酷派 索尼 HTC 中兴 摩托罗拉 金立 锤子 乐视 华硕
价格选择
500元以下 500-1000元 1000-1500元 1500-2000元 2000-2500元 2500-3000元 3000-4000元 4000-5000元 5000元及以上
屏幕尺寸
5.6英寸及以上 5.0-5.5英寸 4.5-4.9英寸 4.0-4.4英寸 3.0-3.9英寸 3.0英寸以下
网络制式
移动4G 联通4G 电信4G 双4G 全网通
热点特性
双卡双待 后置双摄像头 曲面手机 指纹识别 超薄手机 超长待机 NFC功能 窄边框手机 美颜手机 安全手机 可换电池 无线充电 金属手机 快速充电 可扩展容量 防水防尘 防抖功能 OTG功能 商务手机 老人手机
最新文章
更多>>
阴阳师游戏
攻略:阴阳师斗技中绝对不能乱碰的式神
魅族E2发布会
魅族演唱会请来了张碧晨 门票已经超过800了
整机数码游戏软件
海尔简爱S11
简单又有爱 轻薄便携海尔简爱S11笔记本预售
魔法师台式机
苏宁418大活动!一大票台式机高口碑还聚划算
热门产品
  1. 小米红米Pro(32GB/全网通)￥1099
  2. 荣耀8(32GB/全网通)￥1899
  3. 荣耀NOTE 8(32GB/全网通)￥2299
  4. 华为Mate 9(64GB/全网通)￥3489
  5. vivoX9(64GB/全网通)￥2798
  6. 小米6暂无报价
  7. vivoX7 Plus(64GB/全网通)￥2550
  8. OPPOR9s(64GB/全网通)￥2799
  9. 苹果iPhone 8暂无报价
  10. 小米红米Note 4高配版(64GB/全网通)￥1199
焦点热词
苹果手机 三星手机大全 小米手机 华为荣耀 iphone 7 魅族 魅蓝Maxiphone 7 plus LG G5 OPPO R9 小米5 三星Galaxy S7 vivo S7 魅族PRO 6 华为Mate 9 手机软件下载 快播安卓版 qq下载 iphone6plus 影音先锋 360安全卫士下载 itunes官方下载 快播 天极小说天极小说手机版