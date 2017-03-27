3月28日努比亚M2全网首发 开启美颜双摄时代

【天极网手机频道】3月21日，努比亚在深圳召开2017春季新品发布会，M系列M2、M2青春版手机正式亮相。努比亚M2是M系列一款双摄机型，双1300万像素后置摄像头突破性带来双摄人像美颜，26W闪充充电让“手机充电一刻钟，使用一整天”;M2青春版超高像素前置摄像头可双重补光，让自拍不惧黑暗，更加自然。两款手机3月28日起全网同步首销，努比亚M2售价2699元起，M2青春版售价1799元。

全新影像技术，双摄摄影再次突破

努比亚M2后置双摄像头采用双1300万索尼摄像头，配备定制景深芯片，感知色彩的RGB sensor加黑白全透光的MONO sensor可一键完成虚化拍摄和景深效果。夜拍环境下，双摄镜头进光量提升96.6%，拍摄画面更亮，细节更为清晰，噪点显著减少。其中MONO sensor可独立成像，拍出单反级黑白大片，成像效果比滤镜拍摄更清晰通透。此外，努比亚M2搭载5片式驱动马达镜头和蓝宝石保护镜片，可实现最大F2.2光圈调节，对焦速度快至0.1秒，清晰捕捉灵动细节。

区别于其他双摄手机，努比亚M2突破性带来“美颜双摄”方案，自主研发的NeoVision 6.5 M2定制版影像系统开启人像摄影后，背景虚化的同时可进行十级美颜效果调节，也即十级美颜调节和十级景深虚化的人像美颜效果，可谓“十全十美”。该影像系统还新加入立体相机功能，围绕拍摄对象进行360度拍摄，立体感十足。此外，黑白相机、光绘、克隆、星轨、微距、电子光圈等多种特色的摄影功能，让手机摄影更加有趣。

努比亚M2青春版除和M2同样拥有1600万高像素前置摄像头外，还能通过补光灯和柔光屏补光实现自拍双重补光，即便是在黑夜中自拍也能清晰柔和，自然靓丽，随时随地展现最美的自己。

全新续航准则,闪充可达普通五倍

如果体验过电量图标红色带来的焦虑，才知道有种安全感，叫做手机电量满格。此次努比亚M2喊出“充电一刻钟，使用一整天”的口号。在充电方案上采用了NeoCharge闪充技术，实现26W低温低压快充，充电速度比普通充电器提升5倍。在提高手机充电效率的同时，还在充电期间提供26项的安全保护，防止过压、过流、过热。

测评机构对努比亚M2进行的实际测试数据显示，“从1%开始充电测试，5分钟充电共充入15%的电量，10分钟充入25%的电量，充到22分钟则可完成50%的充电量，续航可达一整天。”可以看出，努比亚M2在3630mAh大容量电池，以及多维度应用管理、多场景后台技术和多级温控调节的技术护航下，M2带来了超长续航和闪充的的双重体验。

努比亚在M2上首次采用后置双摄像头配置，并经过长期研发积淀后，重磅推出更适用于双摄摄影的全新NeoVision影像系统，提升双摄摄影成像效果的同时，再一次为手机摄影带来更多新鲜玩法。3月28日起努比亚M2和M2青春版将会在努比亚官网商城、京东努比亚官方旗舰店、苏宁易购努比亚官方旗舰店、天猫努比亚官方旗舰店同步开售。努比亚M2标准版(4+64G)售价2699元，高配版(4+128G)售价2999元，M2青春版售价为1799元，喜欢的朋友不要错过。

（ 作者：张全蛋 责任编辑：李子欣）

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