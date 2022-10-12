有色差？iPhone 14 Pro系列暗紫色被嘲品控不稳

作者：毛毛

【天极网手机频道】自从iPhone 14系列上市以来热搜不断，除了iPhone 14 Plus遇冷，iPhone 14 Pro系列卖爆等热度话题之外，Pro版的新配色暗紫色也引起了不少用户的热议，但别误会，用户并不是夸赞这款有渐变效果的配色，而是在吐槽同样的暗紫色下，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max存在色差的问题，即使左右互换位置后，仍然是一台手机偏紫，一台手机偏蓝。

前不久有网友发现自己的两台Pro版暗紫色机型在光线相同的情况下出现了色差问题，一部偏紫一部偏蓝。甚至有网友拿着自己的iPhone 14 Pro去线下门店的iPhone 14 Pro Max暗紫色进行对比，同样也是发现了色差情况，但根据这位网友的描述，在发现色差的情况下告知店员，店员却表示这两款的紫色都是一样的。

对此，苹果客服表示手机大批量生产，不排除部分生产批次会出现色差问题，这是极个别情况，苹果官网支持14天退换货可以放心购买。也就是说如果由用户介意这个情况的话可以选择14天内进行退换。

看到这里，不得不说苹果对产品的把控越来越不上心了，虽然在14天内可以进行退换，那么退换另外一款新机之后就可以确保不存在色差了吗？网友甚至以这个色差调侃iPhone 14 Pro系列的暗紫色“都是独一无二的”，每一款暗紫色都不一样，虽然已经不知道哪一个才是真正的暗紫色配色，但这槽点可以成为一个新卖点。

这难道就是高端产品的“买家秀与卖家秀”吗？