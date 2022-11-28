骁龙8 Gen 2首款游戏手机入网，红魔8 Pro系列支持《王者荣耀》极高帧率

【天极网手机频道】11月16日，高通正式发布骁龙8 Gen 2芯片，而后不少手机厂商都宣布旗下新机会搭载这一芯片。其中努比亚旗下的红魔就官宣表示，红魔8 Pro系列机型将成为首款骁龙8 Gen 2的游戏手机机型，目前已经正式入网。

据悉，入网机型的型号为NX729J，是一款努比亚5G数字移动电话机，目前已经通过国家3C质量认证，申请单位和生产企业均为努比亚。从各大数码博主的消息来看，这款机型预计为红魔8 Pro。

值得注意的是，入网机型配备了两款电源适配器，分别为经典的165W充电头NB-A20825C，以及首次出现的80W充电头STC-A1172520400C。而这款机型同样已经现身工信部，从充电头能够看出，红魔8 Pro将会拥有两个型号的机型，大概率会是红魔8 Pro以及红魔8 Pro+。

11月24日，知名手机游戏《王者荣耀》发布全服不停机更新公告，多款搭载骁龙8 Gen 2的机型遭到曝光，其中就包括红魔8 Pro系列新机。在公告中，《王者荣耀》表示这些机型将支持游戏高帧率：红魔8 Pro/Pro+、摩托罗拉moto X40、vivo X90系列、OPPO Reno9系列。

而在极致画质+极高帧率一栏中，则是已经发布的vivo X90全系以及红魔8 Pro系列和摩托罗拉moto X40。其中vivo X90系列中，vivo X90和vivo X90 Pro搭载天玑9200芯片，其他几款机型都搭载骁龙8 Gen 2，不过这两款芯片这次在GPU方面都有着巨幅的提升，甚至超过A16的性能。

骁龙8 Gen 2型号为SM8550-AB，使用台积电4nm工艺打造。官方表示第二代骁龙8相比第一代骁龙8有着35%的CPU性能提升，能效方面则是提升了40%。这一代骁龙8 Gen 2采用全新架构，1+2+2+3的架构带来不一样的性能表现。一颗基于X3超大核的Kryo Prime核心频率高达3.2GHz，四颗大核频率为2.8GHz，三颗小核频率也达到了2.0GHz。

全新架构让骁龙8 Gen 2无论是面对高负载场景还是中低负载场景，都可以在功耗和性能中寻找一个最佳平衡点，能够提供极限性能，也可以带来最佳能效比。在GPU方面，骁龙8 Gen 2搭载的Adreno GPU同样带来光线追踪技术，有着25%的性能提升和45%的能效提升。

Adreno GPU支持的光线追踪技术可以呈现美轮美奂的光线效果，逼真的阴影和自然的光照表现，能够带来更加符合物理世界的画面质感。Adreno GPU还支持虚幻引擎5和Metahuman框架，渲染更加真实的游戏人物，带给用户无与伦比的沉浸感。

最重要的是，这次骁龙8 Gen 2 GPU方面的提升堪称外星科技，实现性能与功耗的完美平衡，加上光追技术的支持，这次红魔8 Pro作为首款官宣的游戏手机，着实让人期待游戏性能。或许之后的游戏手机都将在光追方面开卷，一如英伟达和AMD一样。