中端机市场开始卷了？200W超级闪充下放iQOO中端机！

作者：骷

【天极网手机频道】几个月前，iQOO发布了iQOO 10系列，其中iQOO 10 Pro不仅搭载了骁龙 8 + 旗舰处理器和自研芯片 V1+，还全球首发了 200W 超快闪充，高速模式下至快 10 分钟充至 100%。最近，有消息称，iQOO可能会将这一技术下放到其中端机型iQOO Neo7 上。

据知名爆料博主的爆料，iQOO 旗下最顶尖的 200W 超级闪充技术即将下放至 iQOO 的中端系列，并配上了 200W 超级闪充充电头。结合此前的爆料，iQOO 将在即将推出的一款中端机型iQOO Neo7，这也就是说，这款机型很可能成为同档位首款搭载 200W 超级闪充技术的机型。不过对此也有网友表示怀疑，并且认为该机型的 200W 超级闪充可能是阉割版，至于阉割的程度尚不得而知。

据悉，iQOO 10 Pro上首发的200W充电技术，最快仅需10分钟就可以充满100%。200W 超快闪充诞生，来自 iQOO 的十大革新和严苛测试。iQOO 行业首发及量产 10C 超薄极片电池，通过德国莱茵安全快充认证，还实现了 100% 国产化。比起尚未发布前爆料的工程机测试数据还要快2分钟，看来后期的充电调校又更加激进了一些。

相比传统 120W 的 6C 规格，200W超级闪充的最大充电能力提升 166%，并且配备 200W 氮化镓迷你充电器，超快模式下只需 10 分钟就能将内置 4700mAh 大电池从 1% 充至 100%，且电池在经历 1600 次循环后，仍可保证 80% 以上的容量。

iQOO 官方介绍，200W 超快闪充从充电方案、电池、充电头到充电线，实现全链路十大创新：新氮化镓迷你充电器、新 10C 超薄极片电池、新三路电荷泵充电芯片、新 1.5m 加长充电线、新电池隔膜、新电池电解液、新保护电路、新堆叠方案、新导热凝胶以及新自研电池健康算法。其中超薄隔膜与正极材质实现“车规级”突破，超出现有最前沿新能源汽车动力电池所能达到的水平，且核心元器件如充电 IC 芯片、超薄隔膜等纷纷实现了国产化。

不知道这次iQOO是否会将200W超级闪充的全部方案都下放至中端机系列，一旦中端机系列实装了200W超级闪充，也会倒逼其他厂商来跟进，那整个中端机市场就会越来越卷。不得不说，相比几年前还让人印象不太好的中端机市场，如今已然发生了翻天覆地的变化，越来越适合对于手机没有太多要求的普通用户和家中的长辈。

据悉，全新的iQOO Neo7 将会在 12 月份之前发布，相较上一代2799元的首发价，这一代想必价格也会控制在3000元以内，3000元的200W瓦超级闪充，确实十分有竞争力。