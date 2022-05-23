史上最薄的Reno，Reno8 Pro+将轻薄与长续航皆纳其中

作者：惜

【天极网手机频道】在外观设计方面，OPPO手机的颜值一直是有口皆碑，尤其Reno系列，更是在同级别产品中独树一帜。OPPO在晚间发布了全新的Reno8系列手机，其中Reno8 Pro+带来了逍遥青、漫游灰、暗涌黑的新配色，再次让消费者眼前一亮。

据悉，Reno8系列从色彩心理学获取的灵感，才有了以多元配色打造情感与触感的全新潮流Reno色彩，新配色的碰撞让笔者感觉到产品自带治愈美学。以笔者拿到的“暗涌黑”的配色来看，经典静谧永不过时，虽不是很端庄大气、但是纯粹淡雅。

手机的机身背板采用流云双镜设计，简洁的弧面度让摄像头模组形成自然的曲线，艺术级热锻工艺锻造成型，以高温高压工艺一体成型，去除了摄像头模组阶段设计，省去传统的摄像头装饰。机侧身是航空铝直边金属中框设计，自带细腻的磨砂质感明显感到手机没有那么滑手。

最让人印象深刻的，莫过于Reno8 Pro+整机薄至7.34mm，是目前Reno系列里最轻薄的一款。随着Reno8 Pro+的诞生，也让5G手机彻底告别以往“沉重”的感觉，上手更轻松、舒适。上手真机后，手机几乎与手掌贴合的手å感，让手机握持感很舒适。

OPPO Reno8 Pro+正面采用6.7英寸的直面中置挖孔屏，有效减少边缘误触。这块屏幕的下边框缩小至2.37mm，较上代缩减0.43mm，是Reno系列有史以来的一款最窄下边框机型，也让这款手机的正面视觉更舒适。

OPPO Reno系列的外观一直备受赞誉，Reno8 Pro+除了全新的配色外，超窄边框和舒适的手感，更是为其加分不少，也是当下值得入手的5G手机之一。