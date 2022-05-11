为了差异化？iPhone 14系列或将支持Apple Pencil手写笔

作者：墨将

【天极网手机频道】近日海外媒体消息称，iPhone 14 Pro Max或许将支持在手机上面使用Apple Pencil手写笔。这一爆料也在社交媒体引起不小的讨论，部分网友认为iPhone 14 Pro Max支持手写笔有利于轻办公，可以提高生产力强化商务属性;而有些网友则认为，手机配备手写笔纯属多余，手机轻办公也伪命题。

诚然，对于大部分消费者来说，手机笔是一个相对小众的功能。不过有鉴于手机尺寸动辄6.5英寸以上，其还有一定的用武之地。而这一小道具的加入，也能带来些许“新意”以及形态上的变化。

据称，iPhone 14全系列分为四款机型，包括iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。前两款有可能延续iPhone一贯的刘海屏设计，保持6.1英寸屏幕;而后两款或许会采用药丸挖孔屏方案，可能会采用6.7英寸屏。也就是说，苹果完全有可能为iPhone 14 Pro Max“添加”一些新玩法，至少在尺寸上、续航上有这个条件。

另据此前爆料显示，iPhone 14与iPhone 14 Max仍然沿用A15处理器，而iPhone 14 Pro与iPhone 14 Pro Max将搭载全新的A16处理器，四款机型都采用6GB运行内存。影像方面，前两款机型继续采用1200W像素的主摄，而后两款则配备4800W像素的主摄，并支持8K视频拍摄。

不难看出，iPhone 14系列在硬件迭代上是相当克制的，同时也尽力为新系列带来一些差异。手写笔本质上与4800W像素的主摄是一样的，其目的是为了让大家能心安理得地迭代换新。相比起那些可有可无的功能应用，它所带来的附加值显然更为重要，而这也是苹果决定是否会搭载它的参考。