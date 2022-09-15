iOS 16.1首个测试版推送，支持全机型电量百分比显示！

作者：骷

【天极网手机频道】前不久，苹果全量推送了iOS 16正式版本，这次的iOS 16系统将支持iPhone 8以及更高版本的iPhone，同时带来了多项全新功能。今日，苹果又马不停蹄地从开发者通道推送了首个iOS 16.1的测试版系统。

这次iOS 16正式版中锁屏的变化可谓是历代最大，用户可以在锁屏状态下长按屏幕进入创建界面，可以创建多个锁屏，并支持添加小组件，其中内置了天气、天文锁屏。还有emoji锁屏和个性化锁屏等不同风格的锁屏，可以针对锁屏时间，定制字体、颜色，使得iPhone可以在锁屏界面下也能够直观地展示更多信息。

其中对于用户来说，这次最重要的更新是总算是在刘海屏机型中添加了电量百分比显示，这项功能可以在设置-电池中进行开启，开启后右上角的电量内部就会出现电量百分比的具体数字，有网友调侃，过去这么多年，苹果总算学会在电池内部放电量百分比!不过目前这一功能还不完善，电量在显示百分比的情况下并不会随着电量的使用而像此前的电量图标一样显示电量的使用情况。

但是此前这项新功能对iPhone机型的支持比较有限，仅支持iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone Xs、iPhone Xs Max 和 iPhone X，而5.4英寸的iPhone 13 mini以及iPhone 12 mini均未支持。

在最新的iOS 16.1测试版中，电池百分比功能现在也可用于 iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12 mini 和 iPhone 13 mini。这也意味着iPhone刘海屏全系列都已经支持电量百分比显示，对于不少用户来说，这或许还算是个好消息。

苹果本周早些时候宣布，iOS 16 将带来全新的清洁能源充电功能。该公司表示，此功能旨在通过“在低碳排放电力可用时选择性充电”来“减少您的碳足迹”。用户可以在“设置”应用的“电池”菜单中找到此设置的开关，然后点击“电池健康和充电”选项即可。

在iOS 16.1中，Live Activities API 终于回归，对此苹果表示，了解如何使用新的 ActivityKit 框架为您的应用构建实时活动，该框架现已在 iOS 16.1 测试版和 Xcode 14.1 测试版中提供。实时活动可帮助人们通过实时更新跟踪您应用的内容。您的 App 的实时活动显示在锁定屏幕和 Dynamic Island 中 ― 一种新设计引入了一种直观、令人愉悦的方式来体验 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max。

这说明在iOS 16正式版中缺席的实时活动将会出现在iOS 16.1中，iPhone 14 Pro 和 Max 可以将来自第三方应用程序的实时活动直接集成到“灵动岛”中，从而让用户简单明了地了解骑行数据、体育比分、导航等信息。

但是由于测试版系统的不稳定，并且还是个Beta1版本，所以并不建议普通用户直接升级，按照苹果的升级节奏，预计下个月就会推送正式版。主力机用户不建议升级，可以继续观望一下。