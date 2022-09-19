论颜值，这些安卓机可是很有底气的

作者：毛毛

【天极网手机频道】iPhone 14系列已经发布，不少人觉得iPhone 14系列就是换了个名字的iPhone 13，而iPhone 14 Pro系列除了那个“变废为宝”的灵动岛有点看头之外并没有太大的亮点，倒是iPhone 14 Pro Max的重量达到了240g，成为目前史上最重iPhone，也不知道谁的小拇指能顶得住。

iPhone的外观设计没有太大的变化导致没有什么亮点，大家的目光逐渐放回安卓机这边，相比于苹果那个枯燥乏味毫无亮点且重量十足的iPhone，安卓机可就精彩多了。

对外观设计有独特见解的就不得不提OPPO，在OPPO Reno8系列中采用行业独有的旗舰级热弯一体化造型，传承自Find X系列的家族设计语言，背部采用一体化流线机身，与铝合金中框过渡自然，75度微弧设计，使用简洁的弧面让摄像头模组形成一个自然曲线。而摄像头采用等差圆形设计，直接省去了传统的摄像头装饰。机侧身是航空铝直边金属中框设计，自带细腻的磨砂质感明显感到手机没有那么滑手。

轻薄一直是Reno系列鲜明的的设计语言，Reno8 Pro+薄至7.34mm的机身则将“薄”做到极致，成为Reno史上最薄。Reno8 Pro+短至2.37mm的下边框，兼顾握持感与视觉体验。OPPO还进一步优化的柔性屏幕封装工艺，较上一代整体缩减0.43mm，是Reno有史以来最窄下边框，实现更强烈的沉浸视野。

与此同时，在轻薄机身与长续航的博弈中，Reno8 Pro+选择将两者皆纳入其中，对内部结构进行堆叠优化，装入4500mAh大电池、马里亚纳X芯片和NFC的同时，创新的布局缩短了主板长度，使Reno8 Pro+将厚度进一步压缩到了7.34mm，成为史上最薄的Reno。

值得一提的是，Reno8系列还从色彩心理学中获得灵感，用多种情绪塑造了潮流。Reno8 Pro+拥有“逍遥青”、“漫游灰”，以及经典静谧的“暗涌黑”三种配色可选。除了独有的工艺设计，Reno8 Pro+此次还搭载了天玑8100-Max，5000万索尼大底旗舰主摄镜头和3200万超感光猫眼镜头，80W超级闪充和4500mAh大电池等旗舰级配置。目前，OPPO Reno8系列正在热销当中，近日想要换购新机的用户不妨多多关注这款机器。

如果想在手感上升级的话，vivo X80系列可真的是经典之作了。都说不想做“颜王”的影像手机不是一款好旗舰，vivo X80系列经典的“旅程”配色通体饱满张扬的橙色，相信即使是在拥挤的人群中，也能一眼就注意到它。后盖大面积采用素皮材质，赋予了手机细腻触感的同时，也将过分明亮的橙色压低了不少，增添了几分典雅气息。

如果说橙色素皮让人为之眼前一亮的话，那么后置影像模组则赋予了vivo X80 Pro别具一格的高辨识度。本次的后置影像模组采用方圆云阶设计，方形陶瓷云窗占据了后盖的三分之一左右，其上的圆形区域内嵌了三颗镜头，均匀分布塑造了小范围的对称感。同时，为了平衡整体视觉感，将潜望式长焦镜头放在了陶瓷云窗的左下角，与右边的闪光灯相呼应。

正面则是一块6.78英寸的三星 AMOLED 2K E5超感自由屏。其采用了先进的“钻石排列”，支持120Hz LTPO自由帧率，无论是屏幕功耗，还是色彩观感都比上一代有所提升，带来了更加真实生动的画面体验。除了经典设计之外，vivo X80系列提供高通骁龙8Gen1与联发科天玑9000的双平台旗舰芯片选择，还有全新升级的V1+芯片+5000W像素独家定制GNV超大底影像系统，4700mAh的大电池以及80W的快充等旗舰配置。同样，vivo X80系列也在热销当中，高颜值高性能的旗舰机现在入手绝对不亏。

虽然iPhone 14系列的外观设计没有什么亮点，但还是得说说。iPhone 14与iPhone 13相同，同样的6.1英寸，同样的硌手感，同样的影像模组，同样的A15处理器，唯一不同的就是名称了。iPhone 14 Plus就如其名，iPhone 14的大号版，重量已经突破200g，小拇指开始疼痛警告。

再来看看iPhone 14 Pro系列，iPhone 14 Pro Max和iPhone 13 Pro Max外观上除了把刘海屏升级到了灵动岛之外，并没有其他的改变，只不过由于iPhone 14 Pro Max的后置升级为4800万像素，厚度比iPhone 13 Pro Max厚了点，但是重量已经是iPhone史上最重的了，已经240g，小拇指压力更大了。iPhone 14 Pro则是小版iPhone 14 Pro Max。

不过好在新系列的配色比较丰富，可供大家选择。比如iPhone14系列就提供蓝色、紫色、午夜色、星光色和红色;iPhone 14 Pro系列提供暗紫色、金色、银色和深空黑色。

想要购买iPhone 14系列的用户可以上苹果官网了解一下，不过以目前来说，建议大家只入手iPhone 14 Pro系列机型，但关于灵动岛功能尚未完善，综合来说劝大家不要这么快入手。