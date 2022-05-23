80W超级闪充加持，OPPO Reno8系列秒速“回血”

作者：惜

【天极网手机频道】在信息化时代，手机的续航能力是当代用户最关心的问题之一，因为手机已经不是单纯的通讯工具，它已经渗透到生活的方方面面，从生活、购物到娱乐、游戏等，也让越来越多用户换上“电量焦虑”。OPPO近日推出顶流产品Reno系列新机――OPPO Reno8 Pro，手机内置4500mAh电池，全系标配80W超级闪充，满足消费者的使用。

在用户最关心的充电方面，OPPO Reno8全系列均支持最新的80W超级闪充技术，充电速度得到大幅提升。用手机标配的80W超级闪充，为手机充电速度如何？

笔者从手机电量耗到0%开始，充电5分钟后，OPPO Reno8 Pro电量便提升至13%，10分钟点亮提升到28%，充电半小时后，手机电量提升到88%，将电池充满则需要38分钟，充电速度十分快。无论是日常使用还是重度游戏，手机具备快速“回血”能力，玩家能够通过游戏碎片化时间，让手机快速回复，同时也让忘记充电的用户获得安全的出门电量。

除了超快的充电速度外，经过深度调校的OPPO Reno8 Pro拥有从底层开始的节电优化。在将手机亮度、音量等都设置为50%、连接Wi-Fi和最高画质的测试环境下，经过一个半小时的《王者荣耀》游戏后，手机耗电16%，省电效果出众。

其他方面，OPPO Reno8 Pro搭载骁龙7移动平台，4nm制程工艺和自主研发的马里亚纳X芯片，独创的无级稳帧技术，带来兼顾省电、稳定的使用体验。

通过充电测试可以看到，OPPO Reno8 Pro不仅拥有强劲续航能力，外观、影像等方面都十分出色。目前，OPPO Reno8系列将于6月11日开启预定，售价分别是3199元(8GB+256GB)、3499元(12GB+256GB)，喜欢就不要错过。