国庆特辑：时尚单品&拍照利器，百搭又实用的手机！

作者：云隐

【天极网手机频道】现如今，手机不仅是功能性产品，更是穿搭性的时尚单品，百搭又实用的手机更符合大众的喜好。值此国庆假期，想必不少同学都要出行游玩，为了让你的假期更为精彩纷呈，小编在此推荐三款时尚手机，不仅颜值超高，拍照实力也是绝佳，绝对是假期出行的必备利器。

OPPO Reno8 Pro

OPPO Reno8 Pro微醺、邂逅蓝、夜游黑、鸢尾紫四款时尚配色，微醺如傍晚夕阳般迷离，邂逅蓝如夏日晴空般纯净，夜游黑如广阔夜空般深邃，鸢尾紫则如鸢尾花海般自然律动。一体化的机身造型，配合仅重188g、薄至7.57mm的轻薄机身，带来了视觉与触觉的双重享受。

基础配置上，OPPO Reno8 Pro凭借着6.62英寸的120Hz E4超清屏、第一代骁龙7?移动平台、3D恒冷中央散热系统等软硬件配置，带来均衡稳定的性能体验。同时，其内置的4500mAh大电池，配备长寿版80W超级闪充，10分钟左右就能让手机从0%充至45%，充电与续航能力都比较突出。

影像方面，由于OPPO Reno8 Pro内置了马里亚纳 X芯片、双定制大底影像传感器以及人像算法矩阵等配置，影像水平获得大幅提升，拥有“双芯人像旗舰”之称。如果说，你对于人像拍摄有着较高的追求，那么OPPO Reno8 Pro在满足日常拍摄的同时，会让你的人像拍摄更为出彩，完全是生活记录的必备神器。

价格方面，目前Reno8系列正在热销当中，恰逢国庆活动，9月30日起全渠道购买OPPO Reno8 Pro产品可享受优惠200元、线上24期分期免息等政策。综合优惠，OPPO Reno8 Pro 8+128GB售价2699元，8+256GB售价2999元，12+256GB售价3299元。

vivo S15 Pro

vivo S15 Pro提供耀黑和盛夏两款，黑色属于经典永不过时款，盛夏配色则是属于“夏日特调，氛围限定款”，全新升级的萤石AG工艺和水波纹设计，使玻璃表面的晶体更加细腻，折射出夏日的海浪和明媚的晴空。同时，188g的机身重量以及8.55mm的厚度，让其整体保持在一个相当舒适的观感与手感水准。

基础配置上，vivo S15 Pro搭载了天玑8100、独显游戏芯Pro、6.56英寸的三星 E5 120Hz 超感曲面屏以及电竞级仿生散热系统等软硬件配置，整体性能表现相当不错，散热效果也比较出色，能够带来更加优异的游戏体验。充电与续航方面，vivo S15 Pro配备4500mAh的大电池以及80W的双芯闪充，整体续航能力与大部分旗舰手机持平。

影像方面，后置采用5000万像素索尼定制IMX766V主摄+1200万像素超广角微距镜头+200万像素黑白镜头影像系统，前置则采用一颗3200万像素的AF自动对焦镜头。无论是日常拍摄，还是自拍合照，这一整套硬件设备都能满足用户的需求。

价格方面，vivo S15 Pro 8+256GB售价3199元，12+256GB售价3499元。

荣耀70 Pro

荣耀70 Pro在外观设计上也比较突出，提供了亮黑色、流光水晶、墨玉青、薄雾金沙四种简约配色。流光水晶通过规则的线条分割的外部光面玻璃，与底部的星光点点交相融合，带来视觉上的双重享受;而墨玉青则氤氲着一股古典的韵味，从墨玉取色，融入玻璃之中，塑造了别有一番风味的典雅。

基础配置上，荣耀70 Pro搭载天玑8000、6.78英寸的屏幕、4500mAh的大电池以及100W的闪充等配置，除了不错的性能体验之外，其充电与续航能力在同档位手机中，绝对是数一数二的存在。同时，其充电器较之上一代，体积缩小四分之一，便携性更强了。

影像方面，荣耀70 Pro同样采用后置三摄影像模组：“5400万像素主摄像头+ 5000万像素超广角微距主摄像头+ 800万像素3倍光学变焦摄像头”。无论是图片还是视频，均能轻松应对各种场景的拍摄。而新增的主角模式，让视频拍摄对焦更为便捷，为创作者提供更多的可能性。

价格方面，荣耀70 Pro 8GB+256GB售价3699元，12GB+256GB售价3999元，12GB+512GB售价4399元。

以上三款手机，不仅具备超高的颜值，而且在拍照方面的实力也是旗舰级水准，国庆假期携带着它们任意一款出行，都能让你成为人群中最靓丽的一道风景线，并且能够记录下假期的精彩瞬间。目前，这三款手机均在官网以及各大官方电商平台火热促销中，感兴趣的朋友可得抓紧了。