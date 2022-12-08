OPPO未来科技大会2022官宣定档 Find N2系列折叠旗舰将至

【天极网手机频道】按照以往的节奏，OPPO未来科技大会2022(OPPO INNO DAY 2022)将会在近期召开。回顾以往的每一届未来科技大会，OPPO都会在大会上分享最新的前沿技术、新概念产品以及对于未来科技的看法，堪称全球科技行业的一场盛会。而在今日，OPPO未来科技大会2022正式官宣定档。

据了解，以“致善・三生万物”为主题的OPPO未来科技大会2022，将于12月14日-12月15日期间举行。从官宣的海报来看，OPPO未来科技大会2022主要分为战略技术发布会与Find N2系列新品发布会两项议程。

在战略技术发布会上，OPPO将会分享其对于未来科技的畅想，同时向全球观众展示目前取得突破性进展的前沿技术。当然，按照以往OPPO未来科技大会的表现，预计也会有全新概念的科技产品出现，这倒是值得期待。

结合“三生万物”的主题，此次大会或有可能正式介绍OPPO的第三大战略――关于云的布局。自马里亚纳芯片、潘塔纳尔系统发布之后，“云”技术的发布，也意味着OPPO三大技术战略的稳步落地。

而在Find N2系列新品发布会上，OPPO将会更新旗下的折叠屏产品，带来全新的OPPO Find N2系列产品。其对于屏幕、铰链等方面采取的创新材料，预计会大幅提升折叠屏的耐用性，带来“超越直板手机的体验”。同时，全新的Find N2系列还包括OPPO 首款竖向折叠旗舰Find N2 Flip，除了丰富的交互功能之外，根据官方的信息可以猜测，首款竖向折叠N2 Flip或将拥有业内最大外屏，持续引领折叠屏新体验。

未来科技大会是OPPO一年一度面向全球的科技盛会，大会以探索未来科技为主旨，分享OPPO的科技思想、技术洞察和创新发现。从“融合・无界”、"跃迁・致善"到“致善・前行”，再到如今的“致善・三生万物”，本次的OPPO未来科技大会2022又会带给大家怎样的惊喜呢？我们拭目以待。