StrategyAnalytics：2022年全球智能手机出货量将同比下降7.8%

作者：毛毛

【天极网手机频道】根据StrategyAnalytics公布的最新研究报告显示，2022年全球智能手机出货量为12.5亿部，同比下降7.8%。预计2023年下半年将出现温和反弹，全年出货量将回升至2.7%的年增长率轨道。

StrategyAnalytics报告称“三星和苹果将在2022年和2023年继续保持领先地位，市场份额将有所提高，而许多中国品牌正面临强劲的逆风”。三星和苹果的表现将轻松超越整体市场，但中国主要品牌在2022年将出现两位数的下滑，不过荣耀今年将保持上升轨迹。

同时，IDC最新发布的全球手机季度追踪报告显示，今年智能手机出货量预估将减少 6.5% 至 12.7 亿支，而且还会涨价 6.3%，主要原因是受到通胀、大环境等影响，消费需求被大幅抑制。不过IDC表示预测数字比之前的预测下降了 3 个百分点，但只是短期的，市场将在 2023 年出现反弹，年增长率为 5.2%。长期来看，5 年复合年增长率可达 1.4%。

IDC表示如果分地区来看的话差异可能会比较大，北美市场受影响比较小，而中国市场、中欧和东欧等地区受影响比较大。

另外，根据StrategyAnalytics前几天的报告显示，到2022年，无线充电智能手机销量将超过4亿部。未经认证的Qi设备占主导，这是由于渗透仅限于高端和超高端手机。专有解决方案>5W (Qi BPP +专有5W+)和>5W (Qi EPP +专有15W+)出货量将在2027年占80%。